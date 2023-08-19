Суббота, 19 августа, 2023
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Аспиранта из Африки зарезали в «Бургер Кинге»

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Фото: Муниципальное объединение библиотек Екатеринбург, с сайта E1

В центре Екатеринбурга в «Бургер Кинге» во время драки убили аспиранта УрФУ из Габона, сообщает E1.ru.

По данным СМИ, ЧП случилось ночью 18 августа в заведении на улице Малышева. Погиб 32-летний аспирант кафедры экономики и природопользования УрФУ Франсуа Нджелассили. Молодого африканца ударили ножом.

Известно, что мужчина сначала отдыхал в клубе, затем пошёл в «Бургер Кинг». Внутри к нему подошли двое неизвестных, дважды ударили ножом. От полученных ран Нджелассили скончался.

По словам друзей, Франсуа не провоцировал конфликты, был добрым, отзывчивым человеком.

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