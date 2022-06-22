Артём Никитин провёл заседание Штаба по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата

22 июня зампред правительства Рязанской области Артем Никитин провел заседание Штаба по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата. Об этом сообщил сайт правительства.

В заседании приняли участие руководители АО «Корпорация развития Рязанской области», члены штаба. Ключевой темой обсуждения стали показатели региона в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив.

Никитин подчеркнул, что на результаты рейтинга влияет, в том числе, и обратная связь от предпринимателей. Он отметил, что для повышения привлекательности региона необходимо помогать решать не только инфраструктурные и экономические вопросы, важно взаимодействовать со всеми, с кем контактирует инвестор в своей отрасли.

«Это задача не только Корпорации развития Рязанской области и экономического блока. Это командная, системная работа всех министерств и ведомств региона по выстраиванию комфортных условий для инвесторов», – добавил Артем Никитин.

Участники также обсудили итоги ПМЭФ-2022 и исполнение в регионе заключенных на форуме соглашений, ход работы над проектом «Инвестиционный маркетплейс», а также строительства индустриального парка «Рязанский» и агропромышленного парка «АгроТерра».