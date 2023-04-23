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Воскресенье, 23 апреля, 2023

Артём Никитин провёл экскурсию для молодёжной администрации Касимова

Источник: Издательство "Пресса"
Источник: Издательство "Пресса"

В воскресенье, 23 апреля, зампред правительства Рязанской области провёл в Касимове лекцию-экскурсию для членов молодёжной администрации города. Подробности приводит издательство «Пресса».

Лекции-экскурсии по историческим местам России в рамках проекта российского общества «Знание» проводят известные люди и политические деятели.

Сегодня объектом изучения стал Касимов – город с почти тысячелетней историей, в котором много веков живут два народа – русские и татары. Вместе с главой администрации города Иваном Бахиловым Артём Никитин показал молодёжи Соборную площадь – центр христианской православной культуры.

Позже делегация прошла по Торговым рядам – памятнику архитектуры, построенному по проекту архитектора-самоучки Ивана Гагина. В прошлом году память земляка, спроектировавшего почти весь исторический центр Касимова, увековечили мозаичным панно с портретом Гагина.

Экскурсия продолжилась в татарской слободе – на площади Победы, заглянув в этно-кафе «Татарская сказка». В открывшемся весной кафе проводятся мастер-классы по приготовлению национальных блюд.

По улице Ленина делегация пришла в сквер имени казанской царицы Сююмбике, памятник которой установили прошлым летом с участием представителей Республики Татарстан и Рязанской области.

Касимов выиграл конкурс Федерального агентства по туризму и в течение 2023 года сможет при федеральной поддержке внедрить в историческом центре единый архитектурный дизайн-код и создать аутентичную инфраструктуру отдыха и инклюзивную среду, – отметил Артём Никитин.

Председатель молодёжной администрации Касимова Дарья Жданова подчеркнула, что поток туристов в город растёт, и очень важно при встрече гостей рассказывать о его истории.

Артём Никитин провёл экскурсию для молодёжной администрации Касимова
Артём Никитин провёл экскурсию для молодёжной администрации Касимова
Артём Никитин провёл экскурсию для молодёжной администрации Касимова
Артём Никитин провёл экскурсию для молодёжной администрации Касимова
Артём Никитин провёл экскурсию для молодёжной администрации Касимова
Артём Никитин провёл экскурсию для молодёжной администрации Касимова
Артём Никитин провёл экскурсию для молодёжной администрации Касимова

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