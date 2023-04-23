Артём Никитин провёл экскурсию для молодёжной администрации Касимова

В воскресенье, 23 апреля, зампред правительства Рязанской области провёл в Касимове лекцию-экскурсию для членов молодёжной администрации города. Подробности приводит издательство «Пресса».

Лекции-экскурсии по историческим местам России в рамках проекта российского общества «Знание» проводят известные люди и политические деятели.

Сегодня объектом изучения стал Касимов – город с почти тысячелетней историей, в котором много веков живут два народа – русские и татары. Вместе с главой администрации города Иваном Бахиловым Артём Никитин показал молодёжи Соборную площадь – центр христианской православной культуры.

Позже делегация прошла по Торговым рядам – памятнику архитектуры, построенному по проекту архитектора-самоучки Ивана Гагина. В прошлом году память земляка, спроектировавшего почти весь исторический центр Касимова, увековечили мозаичным панно с портретом Гагина.

Экскурсия продолжилась в татарской слободе – на площади Победы, заглянув в этно-кафе «Татарская сказка». В открывшемся весной кафе проводятся мастер-классы по приготовлению национальных блюд.

По улице Ленина делегация пришла в сквер имени казанской царицы Сююмбике, памятник которой установили прошлым летом с участием представителей Республики Татарстан и Рязанской области.

Касимов выиграл конкурс Федерального агентства по туризму и в течение 2023 года сможет при федеральной поддержке внедрить в историческом центре единый архитектурный дизайн-код и создать аутентичную инфраструктуру отдыха и инклюзивную среду, – отметил Артём Никитин.

Председатель молодёжной администрации Касимова Дарья Жданова подчеркнула, что поток туристов в город растёт, и очень важно при встрече гостей рассказывать о его истории.