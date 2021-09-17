Аркадий Фомин проголосовал на выборах в Госдуму

Председатель областной Думы Аркадий Фомин проголосовал на выборах в Государственную Думу ФС РФ VIII созыва на избирательном участке № 827 в районном поселке Шилово.

Глава регионального парламента отметил, что впервые выборы в нижнюю палату российского парламента проходят в течение трех дней, что максимально удобно, прежде всего, для избирателей.

Я воспользовался правом, который предоставляет законодатель, и проголосовал в первый день трехдневного голосования. Уверен, что многие наши рязанцы сделали также же, чтобы освободить два других дня для семейных, личных вопросов, встреч, – пояснил парламентарий.­ – Кроме того, люди могут проголосовать по открепительному удостоверению, как это сегодня сделал я.

Председатель областной Думы также обратил внимание на то, что процедура голосования организована с учетом текущей эпидемиологической ситуации: всем избирателям выдаются одноразовые маски, перчатки и ручки.

Аркадий Фомин подчеркнул, что процесс голосования обеспечен полномасштабным общественным контролем, все процедуры открыты и прозрачны. На участках ведут наблюдение представители 14 партий, участвующих в выборах, и региональной Общественной палаты. – Везде, на всех участках, есть наблюдатели, достаточно высокая активность избирателей, практически полное отсутствие жалоб, – сказал парламентарий. – Призываю всех сегодня, завтра и послезавтра активно принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, проголосовать за будущее нашей страны и за свое будущее.