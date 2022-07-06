Аркадий Фомин: проблемы с качеством работ часто связаны с недостатками проектной документации
На встрече главы региона Павла Малкова с представителями политических партий обсудили эффективность депутатского контроля за ремонтом и строительством дорог и социальных объектов. Об этом написал председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин.
По его словам, организация такого контроля — инициатива партии «Единая Россия», депутаты фракций в областном парламенте и городской Думе сейчас активно включились в этот процесс.