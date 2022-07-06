Аркадий Фомин: проблемы с качеством работ часто связаны с недостатками проектной документации

— Я как депутат знаю, что проблемы с качеством работ часто связаны с недостатками проектной документации, — отметил Фомин. — При этом ответственного за принятие и согласование такого проекта часто невозможно установить. На встрече задал руководителю области важный вопрос: как можно выявить таких должностных лиц? Считаю, что именно они зачастую проваливают хорошее дело и должны за это отвечать.

Павел Викторович отметил пользу депутатского контроля, а по поводу проектной деятельности сообщил, что договорился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, что область получит доступ к федеральной базе проектов. У нас также будет создана система специалистов по их обработке и внедрению с назначением ответственного за каждый проект.

Рассчитываем, что эти меры помогут сдавать объекты вовремя, с высоким качеством.