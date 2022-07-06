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Аркадий Фомин: проблемы с качеством работ часто связаны с недостатками проектной документации

На встрече главы региона Павла Малкова с представителями политических партий обсудили эффективность депутатского контроля за ремонтом и строительством дорог и социальных объектов. Об этом написал председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин.

По его словам, организация такого контроля — инициатива партии «Единая Россия», депутаты фракций в областном парламенте и городской Думе сейчас активно включились в этот процесс.

— Я как депутат знаю, что проблемы с качеством работ часто связаны с недостатками проектной документации, — отметил Фомин. — При этом ответственного за принятие и согласование такого проекта часто невозможно установить. На встрече задал руководителю области важный вопрос: как можно выявить таких должностных лиц? Считаю, что именно они зачастую проваливают хорошее дело и должны за это отвечать.

Павел Викторович отметил пользу депутатского контроля, а по поводу проектной деятельности сообщил, что договорился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, что область получит доступ к федеральной базе проектов. У нас также будет создана система специалистов по их обработке и внедрению с назначением ответственного за каждый проект.

Рассчитываем, что эти меры помогут сдавать объекты вовремя, с высоким качеством.

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