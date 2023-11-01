Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин посетил с депутатским контролем Шиловскую среднюю школу № 1, сообщает пресс-служба регионального парламента.
К началу учебного года учебное заведение капитально отремонтировано по программе «Модернизация школьных систем образования», государственной программе РФ «Развитие образования» и проекту партии «Единая Россия» «Новая школа». Общая стоимость работ — почти 65 млн. рублей, средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов. В настоящее время дети обучаются в комфортных условиях.
Глава регионального парламента с руководством и родительским комитетом образовательного учреждения обсудил перспективы благоустройства территории школы в 2024 году.
Аркадий Фомин поблагодарил коллектив школы, родителей за активное участие в ремонтных работах, неравнодушное отношение к образовательному процессу.