Аркадий Фомин: Очень важно, что развитию краеведческих музеев уделяется большое внимание на федеральном уровне

Аркадий Фомин: «Благодаря усилиям десятков ученых разных специальностей, художников мы можем представить, как жили наши предки, чем занимались, какие культурные ценности создавали. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» – слова великого русского ученого Михаила Ломоносова никогда не утратят своей актуальности. Когда мы изучаем историю и возвращаемся к своим корням, ясно понимаем, что наша, русская цивилизация особая. Она не похожа ни на Европу, ни на Азию»