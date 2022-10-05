Среда, 5 октября, 2022
Татьяна Проводина

Аркадий Фомин: Очень важно, что развитию краеведческих музеев уделяется большое внимание на федеральном уровне

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Фото с сайта Рязанской областной думы

В рязанском центре народного творчества открылась тематическая экспозиция реконструкций украшений и одежды «Лики забытых предков. Рязано-окская археологическая культура». Выставка приурочена к пятилетию Рязано-окского исторического сообщества и посвящена эпохе раннего средневековья на территории Рязанской земли.

Организаторов мероприятия и первых посетителей приветствовал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Глава регионального парламента выразил признательность инициаторам и участникам проекта за проделанную масштабную и высокопрофессиональную работу.

Аркадий Фомин: «Благодаря усилиям десятков ученых разных специальностей, художников мы можем представить, как жили наши предки, чем занимались, какие культурные ценности создавали. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» – слова великого русского ученого Михаила Ломоносова никогда не утратят своей актуальности. Когда мы изучаем историю и возвращаемся к своим корням, ясно понимаем, что наша, русская цивилизация особая. Она не похожа ни на Европу, ни на Азию»

Аркадий Фомин: Очень важно, что развитию краеведческих музеев уделяется большое внимание на федеральном уровне

Сохранение исторической памяти, защиту «русского мира», русского языка председатель областной Думы назвал задачами государственной важности.

Аркадий Фомин: «Особая роль в воспитании подрастающего поколения, в формировании личности, любящей свою Родину, свой родной край, отведена как раз муниципальным краеведческим музеям. Очень важно, что их развитию, модернизации и укреплению сегодня уделяется большое внимание на федеральном уровне. Уверен, что данная выставка вызовет большой интерес у молодежи и побудит еще больше узнать об истории Рязанской земли»

Экспозиция насчитывает более 300 предметов реконструкций. Помимо археологических находок в нее входит коллекция картин. На базе выставки также состоялась межрегиональная научно-практическая конференция археологов, антропологов, этнологов и генетиков, в которой приняли участие и специалисты из других стран.

Аркадий Фомин: Очень важно, что развитию краеведческих музеев уделяется большое внимание на федеральном уровне
Аркадий Фомин: Очень важно, что развитию краеведческих музеев уделяется большое внимание на федеральном уровне
Аркадий Фомин: Очень важно, что развитию краеведческих музеев уделяется большое внимание на федеральном уровне

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