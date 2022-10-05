Аркадий Фомин: Очень важно, что развитию краеведческих музеев уделяется большое внимание на федеральном уровне

В рязанском центре народного творчества открылась тематическая экспозиция реконструкций украшений и одежды «Лики забытых предков. Рязано-окская археологическая культура». Выставка приурочена к пятилетию Рязано-окского исторического сообщества и посвящена эпохе раннего средневековья на территории Рязанской земли.
Организаторов мероприятия и первых посетителей приветствовал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Глава регионального парламента выразил признательность инициаторам и участникам проекта за проделанную масштабную и высокопрофессиональную работу.
Сохранение исторической памяти, защиту «русского мира», русского языка председатель областной Думы назвал задачами государственной важности.
Экспозиция насчитывает более 300 предметов реконструкций. Помимо археологических находок в нее входит коллекция картин. На базе выставки также состоялась межрегиональная научно-практическая конференция археологов, антропологов, этнологов и генетиков, в которой приняли участие и специалисты из других стран.
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