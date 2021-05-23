Архангельские водители объехали пробку на железнодорожном мосту по тротуару

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В Архангельске автомобилисты решили нарушить правила дорожного движения и объехать пробку на Северодвинском мосту прямо по тротуару, пишет портал «29.RU».

Сообщается, что в эти выходные на объекте обновляют асфальт, поэтому часть полосы закрыли. В результате в этом месте оказалось затруднено движение транспорта.

Инцидент произошел 22 мая на подъезде к мосту со стороны Левого берега. В ГИБДД УМВД России по Архангельску пояснили, что нарушителям грозит штраф до двух рублей, но их пока не нашли.

«Нарушение тут налицо, но, к сожалению, на видео не видно номеров», – пояснила начальник отделения пропаганды ведомства.

Она призвала горожан сообщать о нарушениях в дежурную часть с указанием номеров.