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Пятница, 28 января, 2022

Арбитражный суд приостановил производство по делу об отзыве лицензии завода «Техно» Рязани

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Арбитражный суд приостановил производство по делу об отзыве лицензии завода «Техно» Рязани

Александр Ильин
Фото: clati-cfo.ru

Арбитражный суд Рязанской области приостановил производство по делу об отзыве лицензии на выбросы у завода «Техно», сообщает «ВидСбоку». Решение принято в пятницу, 28 января.

Напомним, Росприроднадзор обратился в суд с заявлением об отзыве лицензии на выбросы вредных веществ в атмосферу, выданной заводу в 2017 году. 

Как отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ведомство планирует добиться прекращения деятельности предприятия. 

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На самом заводе «Техно» заявили, что признают выявленные нарушения. Однако отрицают свою причастность к появлению запаха сероводорода в Рязани.

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