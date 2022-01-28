Арбитражный суд приостановил производство по делу об отзыве лицензии завода «Техно» Рязани

Арбитражный суд Рязанской области приостановил производство по делу об отзыве лицензии на выбросы у завода «Техно», сообщает «ВидСбоку». Решение принято в пятницу, 28 января.

Напомним, Росприроднадзор обратился в суд с заявлением об отзыве лицензии на выбросы вредных веществ в атмосферу, выданной заводу в 2017 году.

Как отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ведомство планирует добиться прекращения деятельности предприятия.

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На самом заводе «Техно» заявили, что признают выявленные нарушения. Однако отрицают свою причастность к появлению запаха сероводорода в Рязани.