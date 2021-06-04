Аппарат УЗИ экспертного класса поступил в рязанский кожвендиспансер

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В Рязанском кожно-венерологическом диспансере установили новый современный аппарат УЗИ экспертного класса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Главный врач больницы Елена Большакова рассказала, что оборудование имеет высокую степень автоматизации, что упрощает проведение диагностики и повышает ее точность.

— Аппарат поддерживает функции трехмерной реконструкции (3D) и объемного изображения в реальном времени (4D), в том числе с использованием эндовагинального и эндоректального датчика. Эти технологии помогают врачам проводить более точную диагностику, — говорится в сообщении.

Оборудование позволяет обследовать различные области. В их числе гастроэнтерология, гинекология, диагностика патологии органов малого таза у мужчин и женщин, исследование опорно-двигательного аппарата, урология, кардиология.

Благодаря новому аппарату стало доступно УЗИ сосудов головы и шеи, верхних и нижних конечностей.