Аппарат УЗИ экспертного класса поступил в рязанский кожвендиспансер

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере установили новый современный аппарат УЗИ экспертного класса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Главный врач больницы Елена Большакова рассказала, что оборудование имеет высокую степень автоматизации, что упрощает проведение диагностики и повышает ее точность.
Оборудование позволяет обследовать различные области. В их числе гастроэнтерология, гинекология, диагностика патологии органов малого таза у мужчин и женщин, исследование опорно-двигательного аппарата, урология, кардиология.
Благодаря новому аппарату стало доступно УЗИ сосудов головы и шеи, верхних и нижних конечностей.