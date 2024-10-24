Антон Шастун заменил Марию Киселёву в «Слабом звене»

10 ноября в 22:30 на СТС премьера развлекательного телепроекта «Шоу из шоу» (16+)с ведущими Антоном Шастуном и Арсением Поповым. В каждом выпуске импровизаторы пародируют сразу шесть российских шоу, а помогают им в этом звезды, в числе которых: Нюша, Эдгард Запашный, Александр Ревва, Юлия Михалкова, Марина Федункив, Вадим Галыгин и другие.

В одном из выпусков компанию двум звёздам, Вадиму Галыгину и Юлии Михалковой, составит Мария Киселёва, которая сыграет в пародии на викторину «Слабое звено». В этот раз олимпийская чемпионка оказалась на месте участницы, а в роли ведущего выступил Антон Шастун.

«Антон, конечно, смешной ведущий, — комментирует Мария. — Сначала я сомневалась, но в результате получилось забавно. Я считаю, что нужно уметь смеяться над собой. Только так можно адекватно относиться к тому, что делаешь».

Дуэт Нюши и Александра Реввы ожидали комедийные шоу «Схватка экстрасенсов», «Танцевальное бинго», «Ушами младенца», «Трудности перепева» и другие пародии. «Сегодня мой фаворит — «Один к ста». Антон в этом шоу очень милый. Теперь понимаю, почему у ребят столько фанаток. Это же сплошное обаяние!» — делилась Нюша.

Другому участнику Стасу Костюшкину музыкальная викторина «Трудности перепева» напомнила о давней мечте. «В своё время безумно хотел попасть в «Угадай мелодию», и когда там оказался, чувствовал себя невероятно круто, — рассказывал он. — Я и сам смотрю различные шоу во время завтрака, в том числе кулинарные. А вот программы со своим участием не включаю, потому что не люблю смотреть на себя».

На съёмках звёзды также делились, в какие телепроекты мечтают попасть.