Ансамбль «Вениз» Рязанского ДДТ стал победителем Международного конкурса-фестиваля

С 8 по 10 мая в г. Санкт-Петербург проходил V Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Голоса Победы. Ленинград», организованный Творческим объединением «Триумф» при поддержке АНО ДПО Санкт-Петербургской Академии последипломного образования, Международной Академии Музыки Елены Образцовой, Инновационной образовательной платформы ARTCOMPASS.

В конкурсе-фестивале принял участие Народно-стилизованный ансамбль «Вениз» (рук. Ломова Н.И.) Рязанского городского Дворца детского творчества.

По результатам конкурса-фестиваля «Вениз» стал Лауреатом I степени в номинации «Народный вокал».

Солист ансамбля Куликов Егор стал Лауреатом I степени, получил специальный приз от жюри «За высокий уровень исполнительского мастерства» и стал номинантом Международной премии в области культуры и искусства START.

Руководителя коллектива наградили специальным призом «За сохранение национальных культурных традиций».

Ансамблю «Вениз» вручили подарочный сертификат на участие в Международном конкурсе-фестивале «Душа России-Кострома».

Администрация Дворца детского творчества поздравляет «Вениз», желает вдохновения и творческих успехов!