Четверг, 13 февраля, 2025
-7.8 C
Рязань
Изображение от wirestock на Freepik
Экология, природа, животные

Аномально теплая зима может нанести вред флоре и фауне Рязанской области

Анастасия Мериакри

Аномально теплая зима может нанести вред животным, грызунам, насекомым и растениям. О том, какие проблемы могут возникнуть в рязанской флоре и фауне, рассказал биолог Руслан Жуков.

Как отметил биолог, для большинства устойчивых к морозам растений резкое похолодание после оттепели может стать критичным. В особенности это касается культур, которые были родом из южных регионов или привыкли зимовать под снегом.

Руслан Жуков рассказал и про то, как страдают животные. Аномальная зима стала стрессом для впадающих в спячку животных, они просыпаются раньше времени и активно ведут поиски пищи, которой нет. Так, голодный медведь может стать последним, кого увидит человек. 

Реклама

Теплая зима может негативно сказаться на популяциях медоносных пчел и пищевой цепочке. 

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.