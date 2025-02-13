Аномально теплая зима может нанести вред флоре и фауне Рязанской области

Аномально теплая зима может нанести вред животным, грызунам, насекомым и растениям. О том, какие проблемы могут возникнуть в рязанской флоре и фауне, рассказал биолог Руслан Жуков.

Как отметил биолог, для большинства устойчивых к морозам растений резкое похолодание после оттепели может стать критичным. В особенности это касается культур, которые были родом из южных регионов или привыкли зимовать под снегом.

Руслан Жуков рассказал и про то, как страдают животные. Аномальная зима стала стрессом для впадающих в спячку животных, они просыпаются раньше времени и активно ведут поиски пищи, которой нет. Так, голодный медведь может стать последним, кого увидит человек.

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Теплая зима может негативно сказаться на популяциях медоносных пчел и пищевой цепочке.