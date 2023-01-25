Анна Рослякова встретилась с молодёжью Александро-Невского района

25 января, в День российского студенчества, первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова провела встречу со студентами-выпускниками и учащимися старших классов школ Александро-Невского района. Об этом сообщил сайт правительства.

Во встрече приняли участие министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Татьяна Косачева, старшеклассники и выпускники школ Александро-Невского района, обучающиеся по целевому набору. Также во встрече участвовали члены Совета первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», впервые в регионе созданного на базе учреждения дополнительного образования — Детской юношеской спортивной школы Александро-Невского района.

От имени губернатора Павла Малкова участников встречи приветствовала Анна Рослякова. Она отметила, что молодость — самый яркий период жизни, который открывает много возможностей для развития. Анна Рослякова подчеркнула, что сейчас по всей стране и в Рязанской области открываются первичные отделения РДДМ «Движение Первых», создание которого поддержал Президент РФ В. В. Путин.

«Помните, вы — будущее этой земли. Кроме вас некому совершать ни великие дела, ни великие открытия, ни большие и малые достижения», — обращаясь к студентам и школьникам, сказала Анна Рослякова.

Она вручила участникам «Движения Первых» — значки члена первичной организации РДДМ, а молодым активистам района — памятные знаки Губернатора Рязанской области «195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина» и «270 лет со дня рождения Германа Аляскинского».

Встреча прошла в формате открытого диалога. Речь шла о профориентации, наиболее востребованных специальностях в регионе, возможностях для реализации молодежи в Александро-Невском районе и в целом о развитии муниципального образования.

«Район активно развивается, реализуется много новых проектов. Много сделано для благоустройства. Здесь живут добрые и отзывчивые люди. Благодарна всем жителям района, которые сплотились и поддерживают ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции», — сказала Анна Рослякова. Также участники мероприятия обсудили тему увеличения бюджетных и целевых мест в вузах и преимущества ЕГЭ. «Единый государственный экзамен — механизм, который ребятам из глубинки может помочь поступить в лучшие вузы страны», — сказала Анна Рослякова.