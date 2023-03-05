Анна Рослякова поупражнялась в стрельбе в тире под открытым небом

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова поупражнялась в стрельбе на занятии в тире огнестрельного оружия под открытым небом.
В субботу, 4 марта, на практической стрельбе одной из групп были участники из Москвы.
Первый зампред правительства Рязанской области отметила, что знания и навыки обращения с оружием и оказания медицинской помощи никогда не будут лишними. Анна Рослякова поблагодарила клуб «Гранит», Константина Лазарева и стрелковый центр «Полигон».
Стрелковый центр «Полигон» – это первое и единственное стрельбище в Рязанской области, где можно заниматься стрельбой из любого гражданского и спортивного оружия.
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