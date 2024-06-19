Анна Хилькевич рассказала правду о съёмках в сериале «Полупановы»

Популярная актриса и телеведущая Анна Хилькевич появится в одном из эпизодов нового сериала «Полупановы» (16+) на ТНТ, который снял режиссер Алексей Смирнов («Внутри Лапенко»). Хилькевич сыграла саму себя – и по сюжету на нее, большую звезду, попавшую в дом странной семейки Полупановых, выльют ведро с отходами.

«На меня действительно выливали ведро с отходами! Было неприятно, было мокро, было плохо пахнуще. Вся ситуация, в которую попала моя героиня, то бишь актриса Анна Хилькевич, максимально сюрреалистичная. Хотя такое действительно бывает, в любом месте можно найти абсолютно нетривиальную семью, которая живет по своим законам. И это кино может показать зрителю, что у каждого может быть своя собственная реальность», – говорит Анна.

Также актриса рассказала о своеобразном юморе нового сериала:

«Я сама новатор и люблю участвовать в различных экспериментах. К тому же, я люблю такой немножечко странный и необычный юмор. На самом деле, в этом проекте присутствует комедия на любой вкус – экспериментальный юмор, понятный юмор, очень прямой юмор и, напротив, сложный. Есть и ирония, и сарказм. В общем, все подвиды юмора, которые только возможны – можно увидеть в сериале «Полупановы». И я думаю, что каждый зритель найдет в этом проекте что-то для себя».

Кроме Анны Хилькевич, в сериале будет несколько ярких камео – популярного блогера и музыканта Эльдара Джарахова, а также хип-хоп исполнителя и продюсера Доминика Джокера.

Полупановы – супруги Игорь Юрич и Татьяна, а также их сын Федерико — живут в своей собственной вселенной, где можно вырыть яму без лопаты, пообедать без еды и сбежать из тюрьмы, не попав в неё. Поэтому, когда на пороге их дома появляется социальный работник Наталья и предлагает им съехать по программе реновации, Полупановы начинают сводить ее с ума. Наталья использует любые методы, которые помогут переселить семью: от выдуманных привидений в доме до приглашения органов опеки. Но странности семейки оказываются куда изобретательнее.

Фото: ТНТ