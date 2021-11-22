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Понедельник, 22 ноября, 2021
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Андрей Макаров сообщил об индексации пенсий выше инфляции

7info7

Председатель комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров заявил, что пенсии будут проиндексированы выше инфляции.

Согласно данным Центрбанка, параметры инфляции сейчас доходят до 7,9%. Владимиром Путиным предложено внести изменения в законопроект о бюджете. Речь идет о повышении в объеме, превышающем инфляцию, прожиточного минимума и МРОТ (на 8,6% и более 8% соответственно).

По словам Гарри Минха, полпреда главы государства в Госдуме РФ, разработан механизм, который позволит в течение следующего года оперативно реагировать на уточнения и дополнения по кругу лиц, которым требуется поддержка, и по объемам финансирования.

Предложения носят кумулятивный характер и затрагивают большой объем мер социальной защиты, в том числе тех, которые относятся к числу компетенций субъектов РФ, – сказал он.

Андрей Макаров добавил, что предложение главы государства взвешенно, просчитано, и дает возможность реально бороться с бедностью. Комитет по бюджету Госдумы РФ поддержал поправки президента, устанавливающие прожиточный минимум и МРОТ выше инфляции. Говоря об индексации пенсий выше инфляции, политик отметил, что эта работа уже началась.

В ближайшее время будет завершена, и пенсии будут проиндексированы выше инфляции. Таким образом, поручение Президента РФ приобретает законченный характер: создается системная поддержка людей, которые более всего нуждаются в помощи, – подчеркнул Макаров.

Он добавил, что в ситуации, когда увеличиваются социальные выплаты миллионам людей, существенно возрастает роль парламентского контроля, в том числе это касается трансфертов из федерального бюджета в регионы.

Поправки президента прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов:

Очень важен посыл о том, что «социальный блок – ключевой приоритет бюджета страны. Аналогично сформирован законопроект об основном финансовом документе Рязанской области. Коррективы, поддержанные бюджетным Комитетом Госдумы РФ, позволяют полностью финансово обеспечить реализацию новых обязательств, в том числе тех, которые должны будут выполнить субъекты РФ.

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