Андрей Макаров сообщил об индексации пенсий выше инфляции

Председатель комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров заявил, что пенсии будут проиндексированы выше инфляции.
Согласно данным Центрбанка, параметры инфляции сейчас доходят до 7,9%. Владимиром Путиным предложено внести изменения в законопроект о бюджете. Речь идет о повышении в объеме, превышающем инфляцию, прожиточного минимума и МРОТ (на 8,6% и более 8% соответственно).
По словам Гарри Минха, полпреда главы государства в Госдуме РФ, разработан механизм, который позволит в течение следующего года оперативно реагировать на уточнения и дополнения по кругу лиц, которым требуется поддержка, и по объемам финансирования.
Андрей Макаров добавил, что предложение главы государства взвешенно, просчитано, и дает возможность реально бороться с бедностью. Комитет по бюджету Госдумы РФ поддержал поправки президента, устанавливающие прожиточный минимум и МРОТ выше инфляции. Говоря об индексации пенсий выше инфляции, политик отметил, что эта работа уже началась.
Он добавил, что в ситуации, когда увеличиваются социальные выплаты миллионам людей, существенно возрастает роль парламентского контроля, в том числе это касается трансфертов из федерального бюджета в регионы.
Поправки президента прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов: