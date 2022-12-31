7info 31.12.2022 13:31 Андрей Макаров поздравил рязанцев с Новым годом На главнуюНовости Рязани Поздравление председателя Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутата Госдумы РФ от Рязанской области Андрея Макарова. Уважаемые жители Рязанской области! Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!Как всегда, с этими днями мы связываем надежду на лучшее. С детства мы привыкли ждать от Нового года чуда, нового счастья. И сегодня я желаю всем нам в первую очередь здоровья. А еще радостных глаз наших близких. Не только тех, с кем мы живем, общаемся каждый день, но и радости в глазах людей, окружающих нас на улице, на работе. Сегодня совсем непростые времена. Многим людям трудно. И важно, чтобы в эти праздничные дни они не чувствовали себя одинокими, брошенными. Есть старая, добрая традиция – в новогодние праздники дарить друг другу подарки. Давайте же дарить друг другу самое ценное, самое дорогое – тепло, внимание и любовь. Желаю всем крепкого здоровья и семейного благополучия! Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Новости СМИ2 Новости СМИ2