Андрей Кашаев: «Павел Викторович показал себя человеком дела, понимающим проблемы и способным их решать»

Итоги выборов губернатора Рязанской области прокомментировал депутат Рязанской городской думы, глава Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.
По словам парламентария, высокие проценты голосов поддержки Павла Викторовича – закономерный и справедливый результат.
Как отметил руководитель Рязанского института развития образования, в сложный период лесных пожаров в регионе Павел Малков сам на месте контролировал ситуацию. Андрей Кашаев поддержал такой принцип работы.
Депутат от всей души поздравил Павла Викторовича с победой на выборах губернатора Рязанской области.