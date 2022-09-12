Понедельник, 12 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Андрей Кашаев: «Павел Викторович показал себя человеком дела, понимающим проблемы и способным их решать»

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Фото со страницы Андрея Кашаева ВКонтакте

Итоги выборов губернатора Рязанской области прокомментировал депутат Рязанской городской думы, глава Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

По словам парламентария, высокие проценты голосов поддержки Павла Викторовича – закономерный и справедливый результат.

Андрей Кашаев: «На встречах с людьми я часто слышал слова поддержки в его адрес, причём как от молодых людей, так и от пожилых. Его открытость и ответственность почувствовали избиратели. Он показал себя человеком дела, определяющим векторы развития, понимающим проблемы и способным их решать»

Как отметил руководитель Рязанского института развития образования, в сложный период лесных пожаров в регионе Павел Малков сам на месте контролировал ситуацию. Андрей Кашаев поддержал такой принцип работы.

Андрей Кашаев: «Если хочешь, чтобы работали вокруг тебя, сам должен пахать. Люди это видят и ценят. И Рязанская область всегда ценила таких людей, поэтому и процент такой высокий»

Депутат от всей души поздравил Павла Викторовича с победой на выборах губернатора Рязанской области.

Андрей Кашаев: «Павел Викторович показал себя человеком дела, понимающим проблемы и способным их решать»
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