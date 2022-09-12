Андрей Кашаев: «Павел Викторович показал себя человеком дела, понимающим проблемы и способным их решать»

Итоги выборов губернатора Рязанской области прокомментировал депутат Рязанской городской думы, глава Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

По словам парламентария, высокие проценты голосов поддержки Павла Викторовича – закономерный и справедливый результат.

Андрей Кашаев: «На встречах с людьми я часто слышал слова поддержки в его адрес, причём как от молодых людей, так и от пожилых. Его открытость и ответственность почувствовали избиратели. Он показал себя человеком дела, определяющим векторы развития, понимающим проблемы и способным их решать»

Как отметил руководитель Рязанского института развития образования, в сложный период лесных пожаров в регионе Павел Малков сам на месте контролировал ситуацию. Андрей Кашаев поддержал такой принцип работы.

Андрей Кашаев: «Если хочешь, чтобы работали вокруг тебя, сам должен пахать. Люди это видят и ценят. И Рязанская область всегда ценила таких людей, поэтому и процент такой высокий»

Депутат от всей души поздравил Павла Викторовича с победой на выборах губернатора Рязанской области.