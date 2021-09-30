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Четверг, 30 сентября, 2021
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Андрей Губин признался, что постепенно умирает

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Андрей Губин признался, что постепенно умирает
Фото: @gubin_andrey__

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Популярный в прошлом певец Андрей Губин дал интервью «Радио Комсомольская правда». В нём он сообщил, что серьёзно болен и постепенно умирает.

Губин связывает свою болезнь с занятиями спортом в детстве и юности. Уже во взрослом возрасте у певца начались боли.

— Я постепенно умираю, — признался артист. — Но умираю спокойно. Мне не страшно. Я уже хочу умереть!

Андрей рассказал, что из-за сильных болей засыпает только в 5-6 утра. После сна старается поесть, но аппетита нет. После физической нагрузки он чувствует себя лучше.

Артист пожаловался, что на постановку диагноза и лечение потратил 150 тысяч долларов, как оказалось зря. Вылечить левостороннюю прозопалгию не удалось.

Губин считает себя хорошим человек, по его мнению, болезнь посла ему не в наказание.

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