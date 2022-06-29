Аналитики спрогнозировали дефляцию в РФ впервые в истории по итогам июня

Впервые в истории современной России по итогам июня может быть дефляция — снижение цен на товары и услуги. Об этом заявили опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний. Стоимость товаров в месячном выражении может сократиться в пределах 0,5%.
Причин три: сезонное уменьшение стоимости плодоовощной продукции, укрепление курса рубля с 120 рублей за доллар до текущих 52-53 и, главное, сокращение совокупного спроса, объяснил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Однако дефляция, вызванная сокращением совокупного спроса крайне неустойчива и свидетельствует не о «здоровье» экономики, а наоборот о ее «болезни», подчеркнул эксперт.
Ряд опрошенных «Известиями» аналитиков не исключают, что в 2022 году дефляция будет три месяца подряд: с июня по август. Если такое произойдет, то также будет впервые в российской истории.
Эксперт добавил: на фоне подавленного потребительского спроса это может привести к некоторому снижению цен на непродовольственные товары при развитии параллельного импорта. В результате в июле-августе месячная дефляция может оказаться на уровне 0,2-0,5%, спрогнозировал Григорий Жирнов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Не больше, так меньше: впервые в истории РФ по итогам июня ожидается дефляция»