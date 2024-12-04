Аналитика ВТБ: экспорт сельхоз продукции превысит 50 млрд долларов

Экспорт сельскохозяйственной продукции к 2030 г. превысит 50 млрд долларов. Лидирующие позиции в сегменте зерновых дополнятся новыми точками роста в мясном и молочном производстве, а также продукцией пищевой промышленности. Такой прогноз сделали аналитики ВТБ на 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

По их мнению, основными факторами роста могут стать:

Повышение эффективности и опыт локальных производителей;

Фактическое достижение порога обеспечения продовольственной безопасности РФ не только по зерновым, но и по растительным маслам, рыбе и рыбопродуктам, сахару, мясу и мясопродуктам, что значительно расширяет перечень товаров АПК с добавленной стоимостью для экспорта;

Потенциал роста производства относительно текущих посевных площадей и производственных площадок;

Сильные позиции производств в области себестоимости;

Растущий спрос со стороны Китая, стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также Юго-Восточной Азии.