Американские кинокомпании приостанавливают показ фильмов в России

Американские кинокомпании заявили о приостановке показа фильмов в России из-за ситуации на Украине.
В частности, Warner Bros. отменила прокат «Бэтмена» с Робертом Патиссоном в главной роли в России за день до премьеры — 2 марта.
О приостановке поставки сообщила Sony Pictures. В конце марта в кинотеатрах должна была пройти премьера фильма «Мербиус» с Джаредом Лето.
О временной паузе объявила компания Walt Disney, а Netflix заявил об отказе показывать 20 обязательных в России федеральных телеканалов.