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Вторник, 1 марта, 2022

Американские кинокомпании приостанавливают показ фильмов в России

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Американские кинокомпании приостанавливают показ фильмов в России

7info

Американские кинокомпании заявили о приостановке показа фильмов в России из-за ситуации на Украине.

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В частности, Warner Bros. отменила прокат «Бэтмена» с Робертом Патиссоном в главной роли в России за день до премьеры — 2 марта.

О приостановке поставки сообщила Sony Pictures. В конце марта в кинотеатрах должна была пройти премьера фильма «Мербиус» с Джаредом Лето.

О временной паузе объявила компания Walt Disney, а Netflix заявил об отказе показывать 20 обязательных в России федеральных телеканалов.

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