Алексей Щербаков потерялся в горах в новом выпуске шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

В воскресенье в 18:30 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (16+). В этом эпизоде некоторые участники примут странные и необъяснимые решения, что добавит интриги в развитие проекта.

После объединения команд звёзды и народники пытаются наладить взаимодействие, но пока продолжают держаться своих союзов. Впрочем, некоторые уже понимают, что только совместные коалиции могут привести к успеху. Недопонимание между участниками всё ещё сохраняется, что приводит к стычкам. Так, во время выполнения очередного задания Торнике Квитатиани и Андрей Зубенко вступят в перепалку, которая едва не перерастёт в драку.

Алексей Щербаков признается, что напряжённая атмосфера давит на него, и ему хочется побыть одному. Он отправится на прогулку и не вернётся. Ни ведущие, ни продюсеры проекта не будут знать о его местонахождении.

«Он сказал съёмочной группе, что вернётся, и пропал. Его отсутствие — не наша инициатива, это не часть проекта, не квест и не миссия. Это Щербаков, который просто сказал: «Я вернусь!» Но ни нам, ни продюсерам он об этом не сообщил. Его вещи остались в лагере, а телефон — на базе», — объяснит Павел Воля, отвечая на вопрос участников о пропаже Алексея Щербакова. Реклама

Зрителей также ждёт интрига после малого испытания — его исход останется неизвестным до самого конца выпуска.