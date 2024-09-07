Алексей Ягудин объяснил отказ провести свадьбу Ляйсан Утяшевой и Павла Воли

8 сентября в 23:00 на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск «Шоу Воли». Гостем программы станет прославленный фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он научит Павла Волю и Илью Соболева делать прыжки и вращения, а также расскажет о том, как стал актёром и свадебным ведущим. Павел Воля предложит Ягудину провести их с Ляйсан Утяшевой свадьбу, однако фигурист ответит отказом.

Алексей Ягудин, фигурист, актёр, ведущий: «Вашу – нет. Потому что я не настолько высококвалифицированный свадебный ведущий».

Также гостями программы станут Юрий Сокиркин, Наталья Голубенцева, Оксана Чабанюк и Ирина Ланкина – актёры программы «Спокойной ночи, малыши», благодаря которым с миллионами телезрителей регулярно общаются Филя, Степашка, Хрюша и Каркуша. В этом году легендарной программе исполняется 60 лет. Актёры расскажут истории о том, когда им приходилось пользоваться «служебным положением» и разговаривать голосами своих героев в реальной жизни.

А Павел Воля, пользуясь случаем, проведёт специальный выпуск программы «Спокойной ночи, взрослые малыши» вместе с Филей, Степашкой, Хрюшей и Каркушей.

Новый выпуск «Шоу Воли» смотрите в воскресенье 8 сентября в 23:00 на ТНТ, а также все выпуски шоу доступны на видеоплатформе RUTUBE.