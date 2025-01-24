Алексей Чумаков удивил всех флиртом с Клавой Кокой в шоу «Конфетка»

25 января в 21:00 в эфир телеканала тНТ выйдет новый выпуск музыкального шоу «Конфетка» (16+), в котором популярные звезды переделывают непопулярные песни из интернета, превращая их в хиты. В этот раз к постоянным членам жюри — Клаве Коке и Тимуру Родригезу — присоединится Алексей Чумаков.

В кресле членов жюри Алексей Чумаков будет чувствовать себя более, чем комфортно, особенно в соседстве с Клавой Кокой. Он даже засмущает певицу неожиданным флиртом.

Во время обсуждения клипа участника из Тобольска, Марина Кравец поинтересуется его семейным положением и уточнит, его ли девушка снимается в видео. Ведущая получит отрицательный ответ.

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«С каким сожалением вы это говорите! Вот я так же смотрю на Клаву Коку и говорю те же самые слова, что она не моя девушка», — неожиданно признается Алексей Чумаков.

«Тебе твоя жена Юля то же самое скажет дома, что Клава — не твоя девушка!», — напомнит Алексею Чумакову о его положении Гарик Мартиросян.

Помимо флирта от Алексея Чумакова, зрителей ждут треки, посвященные российским городам Кирову и Балашихе, грустная песня про любовный треугольник, переделке которой обрадуется Клава Кока, и танцы от телеведущих под песню Вити Кипятка и Тиффани Джипси.