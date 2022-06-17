Александр Селиванов высказался о предстоящих выборах губернатора Рязанской области

Селиванов Александр Александрович, заведующий отделом молодежных проектов и волонтерской деятельности ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», член Клуба политологов Рязанской области высказался о предстоящих выборах главы региона.

10 июня депутаты Рязанской областной Думы единогласно проголосовали за постановление о назначении выборов высшего должностного лица региона на 11 сентября. Врио главы региона сейчас является Павел Малков, экс-глава Росстата, назначенный на свой пост 10 мая этого года указом Президента Российской Федерации №280. В единый день голосования в Рязанской области пройдут выборы в рамках более 70 муниципальных кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления и по выборам глав муниципальных образований. Безусловно, для такого количества избирательных кампаний необходима эффективная инфраструктура наблюдения за выборами. Напомним, что в преддверии выборов депутатов Государственной Думы в сентябре прошлого года в области проходило одновременно 100 кампаний. Для обеспечения прозрачности, гласности и легитимности избирательных процедур в марте 2021 года был сформирован центр общественного наблюдения. Тогда на УИКах в Рязанской области в рамках проекта «Наблюдатель» отработал 3051 человек. Это наблюдатели, прошедшие специальное обучение, программа которого была разработана экспертами Общественной палаты РФ, Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (далее – НОМ) и профессионального академического сообщества.

В ходе текущего электорального цикла региональные эксперты и наблюдатели также будут пристально следить за ходом предвыборных процессов. Будет осуществляться видеонаблюдение. Сохранится также формат электронного голосования. В области будет действовать 128 КОИБов, часть из них в районах области.