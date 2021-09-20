Александр Селиванов: Трудно переоценить возможность видеонаблюдения

Во время выборов 17-19 сентября на базе библиотеки имени Горького работал Центр общественного наблюдения за выборами в Рязанской области.

Центр видеонаблюдения презентовали 14 сентября, 16 сентября протестировали его работу. На 1 этаже библиотеки смонтировали 8 больших мониторов, каждый из которых демонстрировал до 6 участков. То есть просматривать можно было по 48 участков в режиме реального времени.

Каждый из 1001 избирательного участка был оборудован камерами видеонаблюдения. Онлайн-трансляция велась с 306 участков, на каждом из которых было по 2 камеры. Там, где не было прямой трансляции, стояли видеорегистраторы. И в спорных ситуациях можно запросить соответствующую запись и посмотреть, что случилось на УИКе.

Руководитель мониторинговой группы Центра общественного наблюдения Александр Селиванов:

Как это помогло непосредственно нашим наблюдателям? Во-первых, в Центр был абсолютно свободный круглосуточный доступ. Для представителей всех 14 политических партий, которые были обозначены в избирательных бюллетенях, у нас стояли 14 компьютеров с возможностью доступа к этому видеонаблюдению. Доступы в эти аккаунты давались партиям в количестве 5 на каждую партию. Основной аккаунт с возможностью перемотки находился у федеральных коллег и, соответственно, в регионах также был доступ.