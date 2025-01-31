Александр Полетаев станет первым кандидатом на звание Заслуженный работник избирательной системы РФ

Состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области. В ходе него рассматривались вопросы ротации составов ряда избирательных комиссий региона и были внесены изменения в отдельные постановления.

Также на заседании утверждено постановление о проведении в марте конкурса «Молодёжь и выборы» в формате 100 к 1 среди студентов и курсантов средних профессиональных и высших учебных заведений.

Важным пунктом повестки стало принятие решения об обращении в ЦИК России с предложением инициировать присвоение почётного звания «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации» члену комиссии Александру Полетаеву.

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Александр Анатольевич является членом избирательных комиссий различного уровня на протяжении более 25 лет. Он внёс неоценимый вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации и Рязанской области в частности. В Рязанской области именно Александр Полетаев станет первым кандидатом на присвоение данной награды.