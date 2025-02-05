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Александр Овечкин забросил 878-ю шайбу в НХЛ за 0,1 секунды до конца матча

Алексей Самохин

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою очередную шайбу в НХЛ. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поразил пустые ворота «Флориды» за 0,1 секунды до финальной сирены! 

Команда Овечкина победила со счётом 6:3, а сам он ещё на шаг приблизился к рекорду Уэйна Гретцки. Теперь бомбардиров разделяет всего 16 заброшенных шайб. 

Для Александра этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне НХЛ. Овечкин забрасывает 25 шайб уже в 19-м сезоне североамериканской лиги. Он вплотную приблизился к рекорду лиги по этому показателю, который очень давно принадлежит Горди Хоу (20 сезонов), пишет «Чемпионат». 

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