Вторник, 26 ноября, 2024
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Александр Логунов, осужденный за убийство жены, ушел на СВО и требует вернуть ему детей

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Кристина Аманн
Фото: Следком РФ

Рязанец Александр Логунов, который осужден за убийство жены на 11 лет, отправился на СВО, а теперь требует опеки над своими детьми. Об этом пишет издание MSK1.ru.

На СВО Логунов трудится писарем. Он написал доверенность на свою мать с требованием передать ей под опеку двух его несовершеннолетних детей. Ранее суд рассматривал дело о лишении рязанца родительских прав, однако его приостановили до возвращения мужчины с СВО. Сейчас дочери Логунова находятся под опекой бабушки со стороны их погибшей матери Натальи Кошелевой.

К делу подключилась детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Она написала в своем тг-канале, что нужно исходить из интересов детей в первую очередь.

— Мы будем добиваться того, чтобы отец после убийства матери был лишён родительских прав. Это является законным основанием для суда, — пишет Мишонова.

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