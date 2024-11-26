Александр Логунов, осужденный за убийство жены, ушел на СВО и требует вернуть ему детей

Рязанец Александр Логунов, который осужден за убийство жены на 11 лет, отправился на СВО, а теперь требует опеки над своими детьми. Об этом пишет издание MSK1.ru.

На СВО Логунов трудится писарем. Он написал доверенность на свою мать с требованием передать ей под опеку двух его несовершеннолетних детей. Ранее суд рассматривал дело о лишении рязанца родительских прав, однако его приостановили до возвращения мужчины с СВО. Сейчас дочери Логунова находятся под опекой бабушки со стороны их погибшей матери Натальи Кошелевой.

К делу подключилась детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Она написала в своем тг-канале, что нужно исходить из интересов детей в первую очередь.

— Мы будем добиваться того, чтобы отец после убийства матери был лишён родительских прав. Это является законным основанием для суда, — пишет Мишонова.