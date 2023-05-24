Актриса Татьяна Васильева резко раскритиковала и оскорбила юмориста Максима Галкина* в эфире шоу «Эмпатия Манучи».

По ее мнению, шоумен не должен высмеивать россиян во время заграничных выступлений.

«Знаю, что он сволочь. Зачем поливать нас грязью?! Он пользовался страной», – заявила Васильева.

Артистка отметила, что отказала бы Галкину* в возвращении в Россию. По ее словам, шоумен давно хотел уехать из страны. Сам юморист задал Васильевой вопрос, зачем тогда он вкладывал «десятки миллионов в дом под Москвой и сажал десятки деревьев в саду».

*Минюст включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов