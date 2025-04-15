Активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками налоговой

В России на фоне декларационной кампании участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники выдают себя за сотрудников Федеральной налоговой службы. Об этом предупреждает Киберполиция России.

Как уточняется, в ходе телефонных звонков неизвестные представляются инспекторами ФНС и сообщают гражданам, что якобы не получены сведения о доходах за предыдущий год по форме 3-НДФЛ. Далее мошенники предлагают записаться на приём, требуя предоставить персональные данные: паспортную информацию или ИНН.

Злоумышленники используют психологическое давление, чтобы вынудить граждан добровольно раскрыть конфиденциальные сведения. Полученные данные могут быть использованы для оформления кредитов, доступа к личным кабинетам или других противоправных действий.

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Специалисты подчёркивают: настоящие сотрудники налоговых органов не звонят гражданам с подобными запросами и не требуют по телефону передавать персональные данные. Вся коммуникация с ФНС осуществляется через официальные каналы: Личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» или при личном визите.

Записаться на приём в налоговую инспекцию можно самостоятельно через официальный онлайн-сервис ФНС России — order.nalog.ru. Для этого потребуется авторизация, но персональные данные вводятся только на защищённом сайте.