Активистов ветеранских организаций наградили в Рязани в преддверии Дня пожилого человека

1 октября отмечают Международный день пожилых людей. В преддверии праздника в Рязани прошло торжественное мероприятие, участниками которого стали участники ветеранских организаций, пенсионеры, принимающие активное участие в общественной жизни и в патриотическом воспитании подрастающих граждан.

Гостей собрали в зале Муниципального культурного центра. С тёплыми приветственными словами к старшему поколению обратились представители органов власти. Депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов выразил собравшимся огромную благодарность за неравнодушие и уверенную жизненную позицию:

– Пусть молодость с годами проходит и остаётся с нами в ярких воспоминаниях. Но главное – это мудрость, ценный жизненный опыт и профессионализм, которым вы делитесь с молодым поколением, — отметил парламентарий. – Оставайтесь молодыми в душе, активными и позитивными, пусть на ваших лицах сияют улыбки, а в семьях царит спокойствие и любовь.

Из рук Андрея Глазунова ценные подарки Рязанской областной Думы получили представители ветеранских советов Октябрьского, Советского, Московского и Железнодорожного районов Рязани. Все они уже много лет являются активистами ветеранского движения и внесли большой вклад в его развитие.

Приятным подарком для гостей праздника стал концерт, который подготовили и провели коллективы и исполнители Муниципального культурного центра.