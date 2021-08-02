Академик РАН назвал причины невосприимчивости к коронавирусу

- Advertisement -

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал «Известиям» о проведенном в институте исследовании невосприимчивости к SARS-CoV-2, в результате которого было открыто три маркера — интерфероновый, цитокиновый и генетический.

Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Есть и другие факторы, но по ним исследования только начинаются, — объяснил Арег Тотолян.

По словам академика, перечисленные причины не носят абсолютный характер. На одной чаше весов лежат факторы чувствительности, на другой — резистентности (устойчивости человека к инфекции) и оценивать их нужно комплексно, отметил ученый.

Сегодня эти весы могут работать так, а через полгода-год после перенесенных стрессов и других причин как со знаком плюс, так и со знаком минус, уже иначе. Например, небольшой стресс — это плюс, а хронический стресс — минус, и он приводит к иммуносупрессии (угнетению иммунитета). На фоне хронического стресса спокойно можно подхватить любое заболевание, в том числе и инфекционное, — подчеркнул Тотолян.

Академик отметил, что этими тремя факторами причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусной инфекции не исчерпываются. Исследования в этом направлении продолжаются.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Мы обнаружили причины невосприимчивости некоторых людей к SARS-CoV-2»