Академик РАН назвал причины невосприимчивости к коронавирусу

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал «Известиям» о проведенном в институте исследовании невосприимчивости к SARS-CoV-2, в результате которого было открыто три маркера — интерфероновый, цитокиновый и генетический.
По словам академика, перечисленные причины не носят абсолютный характер. На одной чаше весов лежат факторы чувствительности, на другой — резистентности (устойчивости человека к инфекции) и оценивать их нужно комплексно, отметил ученый.
Академик отметил, что этими тремя факторами причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусной инфекции не исчерпываются. Исследования в этом направлении продолжаются.
Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Мы обнаружили причины невосприимчивости некоторых людей к SARS-CoV-2»