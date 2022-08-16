Татьяна Проводина

Аэростат Почты России будет участвовать в ХХ международном фестивале воздухоплавания «Небо России» в Рязани

Управлять аэростатом будет опытный пилот Сергей Чинёнов, который совершит серию тренировочных и спортивных полётов.

Почта России также подготовит интерактивную площадку для гостей мероприятия. 17 августа на открытии фестиваля будет работать пункт посткроссинга.

Здесь все желающие смогут получить специальные открытки с изображением парящих аэростатов и бесплатно отправить их в любую точку России, для этого на площадке будет установлен почтовый ящик.

Работники почты помогут быстро найти индекс получателя и правильно заполнить адресные строки. Оригинальная дизайнерская открытка станет великолепным подарком для друзей и близких.

Рязанская область — первооткрыватель воздухоплавательного движения в России: фестиваль «Небо России», прошедший в нашем городе в 1990 г. был занесён в российскую книгу рекордов «Диво» как первый фестиваль воздухоплавателей, проведённый в стране.

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