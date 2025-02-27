Агаларов: ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле» составил $150–200 млн

Примерный ущерб, нанесенный Crocus Group в результате теракта в «Крокус Сити Холле», составил $150–200 млн, заявил РИА Новости президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

Он подчеркнул, что трагедия прежде всего затронула людей, потерявших родных и близких. С точки зрения бизнеса, работа всех объектов на территории Crocus City была полностью парализована.

Агаларов напомнил, что при строительстве концертного зала 15 лет назад на него было потрачено около $70 млн. В результате теракта зал полностью разрушен.

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«Если пересчитать с учетом инфляции и текущего курса доллара, ущерб непосредственно концертного зала составляет около $100 млн. Примерно такую же сумму составляют потери торгового центра из-за снижения посещаемости. Общий ущерб можно оценить в $150–200 млн, в зависимости от расчетов», — отметил бизнесмен.