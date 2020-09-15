Лекции и мастер-классы, концерты и театральные постановки: афиша мероприятий «Читающего мира»

С 16 по 19 сентября в Рязани пройдет фестиваль «Читающий мир». Он направлен на популяризацию чтения и книги. В рамках этого фестиваля в городе пройдет ряд мероприятий для детей и взрослых. Рязанцы смогут послушать различные концерты, посмотреть многие театральные постановки и посетить многочисленные лекции и мастер-классы по литературе. Рассказываем обо всем по порядку.

Среда, 16 сентября

В рязанском театре драмы в 19:00 состоится премьера трагикомедии «Входит свободный человек». Часом ранее в областном музыкальном театре пройдет показ мюзикла М. Дунаевского «Алые паруса».

16 сентября будут различные лекции и выступления в библиотеке имени Максима Горького. Так, в горьковском зале выступит доктор филологических наук Ольга Воронова и член Союза литераторов России Александр Трушин. Специалисты покажут инновационный научно-просветительский проект «Всемирная карта есенинских мест. Американский вектор». Начало в 17:00.

В 18:00 в большом конференц-зале библиотеки пройдет встреча с российским писателем, лауреатом премии «Национальный бестселлер», автором тотального диктанта — 2020 Андреем Геласимовым.

Четверг, 17 сентября

В 19:00 в Рязанском театре драмы состоится показ мелодрамы «Валентин и Валентина». А в Областном музыкальном театре во второй раз покажут мюзикл М. Дунаевского «Алые паруса» в 19:00.

17 сентября — очень яркий день для «Читающего мира». В библиотеке имени Горького пройдут многочисленные лекции и мастер-классы. Так, в 13:00 в региональном центре пройдет обзор актуальных новинок и тенденций в литературе для подростков и юношества от книжного обозревателя и блогера Дмитрия Гасина. В 15:00 в большом конференц-зале состоится творческая встреча и презентация книги «Сад» Марины Степновой. В то же время в центре «Мир и я» выступит доцент кафедры философских наук МГЛУ. Г. Самуилов прочитает лекцию «В поисках счастья: этические стратегии античности в помощь современной молодежи». Еще один представитель МГЛУ выступит в том же месте в 15:45. Декан университета Юлия Сдобнова расскажет про «Мир франкофонии в современной России».

В 16:00 в горьковском зале пройдет встреча с писателями Еленой Селестиной, Алексеем Заревиным, Татьяной Булатовой. В мультимедийном зале в 17:00 состоится прямая трансляция презентации книги Ирины Захаровой «История одной коллекции. В поисках китайской игрушки». Буквально через 30 минут Ольга Аминова и Татьяна Булатова проведут онлайн-мастер-класс для начинающих писателей.

Пятница, 18 сентября

В театре драмы состоится показ комедии «Мы не одни, дорогая!». Начало в 19:00. В этот день у вас будет последний шанс увидеть мюзикл М. Дунаевского «Алые паруса». Спектакль покажут в рязанском музыкальном театре в 18:00. Областная филармония также порадует своими выступлениями. В 19:00 можно будет насладиться мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари. Ромео и Джульетта».

Общественные пространства города также не останутся без посетителей. В 17:00 в Лесопарке состоится концерт квартета русских инструментов «Парафраз», а в культурном пространстве «Fabrica» пройдет концерт московской группы «DARK SECRET LOVE», которая исполнит хиты групп «Metallica» и «Rammstein».

Суббота, 19 сентября

Последний день фестиваля «Читающий мир» порадует жителей и гостей нашего города многочисленными мероприятиями. В 12:00 в региональном центре Екатерина Тимашпольская презентует свои книги «Школа Кати Ершовой» и трилогии о Мите Тимкине. В 13:00 в горьковском зале состоится лекция литературного критика и журналиста Константина Мильчина «Чтение в цифре». В 15:00 в большом конференц-зале пройдет встреча с писателем, лауреатом премии «Большая книга» Шамилем Идиатуллиным. Необычное представление ждет рязанцев в 18:00 в горьковском зале. Актеры театра «Б.Э.Т» прочитают «Ожидая вечерний экспресс».

В Театре драмы также завершатся показ ряда спектаклей постановкой «Добро пожаловать в рай». Театр кукол в 10:00 и в 12:00 представят музыкальную сказку «Теремок», а в 18:00 трагикомическую фьябу «Король-олень». Историю бурного романа, длиной в один день, зрители смогут увидеть в 18:00 в театре «Переход» РГУ имени С.А. Есенина. Там покажут невероятный спектакль «Эти свободные бабочки».

Второй день выступления московской группы «DARK SECRET LOVE» состоится в «Fabrika». Коллектив также споет известные хиты групп «Metallica» и «Rammstein». В 17:00 в зеленом парке ЦПКиО можно будет послушать концерт мужского песенно-инструментального ансамбля «Братцы-рязанцы».