Вторник, 4 июля, 2023
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Адвокат назвала изменения в законодательстве, которые помогут бороться с семейными разводами

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Фото Pxhere

Адвокат Яна Воробьева назвала ряд возможных мер, которые на законодательном уровне помогут бороться с семейными разводами.

О предложенных мерах сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сейчас в России уровень разводов неуклонно растет. Яна Воробьева предположила, что изменить ситуацию могут некоторые изменения, направленные на ужесточение процедуры развода.

Одна из них – увеличение суммы государственной пошлины, которая сейчас составляет 600 рублей. Также, по словам адвоката, может помочь введение обязательного периода для примирения сторон, который даст парам возможность уладить конфликты и отказаться от развода.

Еще одна предложенная мера – обязать инициатора развода содержать супругу или супруга в течение года после расторжения брака.

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила, что сейчас в России усложнена процедура развода только в семьях, воспитывающих детей.

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