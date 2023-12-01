Адъютант великого полководца

В прошлый раз Алевтина Селистровская уже поведала о том, что Аполлон Марин был знаком с Андреем и Паисием Кайсаровыми с раннего детства.

Дело в том, что рязанские дворяне Марины и Кайсаровы были соседями. Марины владели в Рязанской губернии сельцом Черное озеро Ряжского уезда (сейчас этот населенный пункт относится к Сараевскому району). А одно из помещичьих имений Кайсаровых находилось тоже в Ряжском уезде.

Частенько полковник Никифор Михайлович Марин и секунд-майор Сергей Андреевич Кайсаров, (родители Аполлона Марина и братьев Кайсаровых, Андрея и Паисия, наведывались друг к другу в гости.

Об Аполлоне Марине уже рассказала Алевтина Слистровская в прошлой своей статье. Поэтому на сей раз речь пойдёт о Кайсаровых.

Дворяне Кайсаровы

Кайсаровы – древний русский дворянский род. Его родоначальник, получивший при крещении имя Григорий, выехал в ХV веке из Золотой Орды в Москву. А его потомки верой и правдой служили Российскому государству.

У секунд-майора Сергея Андреевича Кайсарова было четверо детей. Кроме упомянутых в «Войне и мире» Андрея (1782 г.р.) и Паисия (1783 г.р.), были ещё сыновья Петр (1777 г.р.) и Михаил (1780 г.р.).

Петр Сергеевич Кайсаров при Аустерлицком сражении, в котором наши войска потерпели поражение от французов, состоял в свите Александра I. После временного перемирия ездил он с особым поручением Российского императора в Константинополь. С 1811 по 1829 годы исполнял должность обер-прокурора Сената. Увлекался литературными переводами и сам сочинял стихи.

Михаил Сергеевич Кайсаров тоже был поэтом и переводчиком. С 1810 по 1818 годы служил в Министерстве полиции. В последние месяцы жизни (умер в 1825 г.) исполнял должность директора Департамента мануфактур и внутренней торговли.

Андрей Сергеевич Кайсаров также писал стихи. К тому же был филологом и публицистом. В 1806 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Об освобождении крестьян в России».

В мае 1813 года Андрей Кайсаров погиб в бою. Тогда он был одним из добровольцев воинского подразделения, которым командовал его родной брат Паисий Кайсаров. О котором следует поведать особо. Потому что с Михаилом Илларионовичем Кутузовым судьба свела его особенно тесно.

Во всех публикациях (в том числе и научных) указывается, что Паисий Сергеевич Кайсаров родился в 1783 году в Рязани. Мы же считаем, что это на самом деле не так (Евгений Данилин, исследуя рязанские дворянские фамилии, долгие годы просматривал метрические книги и записи о рождении в Рязани второй половины XVIII века вообще кого-либо из Кайсаровых не обнаружил).

Паисий Кайсаров, по нашему предположению, мог родиться в родовом имении своих родителей – в селе Чирково Ряжского уезда. Или же в сельце Иваньково нынешнего Скопинского района (родители Паисия, как и он сам впоследствии, были помещиками этих населенных пунктов Рязанской губернии).

Приглашение Кутузова

Хотя Михаил Кутузов и был старше Паисия Кайсарова на 38 лет, судьбы этих людей в чём то похожи. Михаил Илларионович в 1802 году, уже будучи Петербургским генерал-губернатором, попал в царскую немилость Александра I, уволился из армии и ушёл в отставку. Из которой его снова вызвали на служение Родине уже после начала русско-австро-французской войны (в августе 1805 года назначили главнокомандующим русской армии, направленной на помощь Австрии).

Также рьяно служил отечеству на воинском поприще и Паисий Кайсаров. Будучи отпрыском древнего дворянского рода, он начал службу в лейб-гвардии Преображенском полку в возрасте 14 лет. В том же 1797 году его произвели в прапорщики с переводом в Ярославский пехотный полк. Ещё через два года назначили плац-адъютантом Москвы и Паисий принимал участие в организации военных учений и парадов.

Уже став штабс-капитаном, Кайсаров в начале 1805 года из армии неожиданно для всех уволился и был определен в Министерство коммерции. Причиной увольнения послужило то, что Паисий, заступившись за солдата, при этом якобы оскорбил честь какого-то офицера. Дело шло к дуэли, но всё-таки всё обошлось миром. Знавший об этом случае Кутузов, ставший главнокомандующим русской армии, пригласил Паисия Кайсарова в свои адъютанты. И тот с радостью согласился.

В бою под Аустерлицем Паисий Кайсаров был сильно контужен. А дослужившись до звания полковника, в 1812 исполнял при штабе Кутузова должность дежурного генерала. Сражался под Бородино и был участником знаменитого военного совета в Филях.

Генерал. Орденоносец. Сенатор

В апреле 1813 года 67-ми летний Кутузов закончил свой земной путь в городке Бунцлау (сейчас этот населенный пункт относится к территории Польши и называется Болеславец). Умирал этот великий полководец на руках своего адъютанта Паисия Кайсарова. Которому он течение почти восьми лет всецело доверял. И советовался даже по самым щепетильным вопросам.

Дальнейшая судьба Паисия Кайсарова сложилась удачно. В 1833 году стал он генералом от инфантерии. Ещё через девять лет его из-за воспаления старых ран освободили от военной службы, наградили особо престижным орденом святого Александра Невского и назначили сенатором.

Как нам рассказали краеведы, Паисий Сергеевич уехал в родное сельцо Чирково Ряжского уезда, где проживал почти до последних дней. Но его желание быть погребённым на родной ряжской земле рядом с братом Андреем и родителями не осуществилось. В 1844 году 60-ти летний любимец Кутузова скоропостижно скончался в Киеве, куда приехал по каким то делам. Похоронили его в Киево-Печерской лавре на кладбище дальних пещер у церкви Рождества Богородицы.

Евгений Данилин, Алевтина Селистровская