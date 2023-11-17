Рязанские знакомые Кутузова

Моими любимыми учебными предметами были история и литература. Поэтому, возможно, мне легко далось чтение романа «Война и мир» (хотя это объёмное произведение Л.Н. Толстого в мои школьные 1990-е годы удавалось полностью осилить далеко не всем учащимся, хотя произведение это и значилось в школьной программе обязательным).

Роман «Война и мир» косвенным образом стал неким катализатором, побудившим меня к написанию этой статьи.

Вот как в одном из фрагментов бессмертного произведения Л.Н. Толстого описывается общение Кутузова с Пьером Безуховым и Борисом Долоховым. « …Борис не договорил, потому что в это время к Пьеру подошел Кайсаров, адъютант Кутузова. – А! Паисий Сергеевич, – сказал Борис, со свободною улыбкой обращаясь к Кайсарову. – А я вот стараюсь объяснить графу позицию… За Кайсаровым к Пьеру ещё подошли другие из его знакомых, и он не успевал отвечать на расспросы о Москве, которыми они засыпали его, и не успевал выслушивать рассказов, которые ему делали… Кутузов заметил фигуру Пьера и группу, собравшуюся около него.

– Позовите его ко мне, – сказал Кутузов. Адъютант передал желание светлейшего, и Пьер направился к скамейке.

После описания ещё некоторых эпизодов, последовал вот какой текст. «И, как часто бывает со старыми людьми, Кутузов стал рассеянно оглядываться, как будто забыв все, что ему нужно было сказать или сделать.

Очевидно, вспомнив то, что он искал, он подманил к себе Андрея Сергеевича Кайсарова, брата своего адъютанта.

– Как, как, как стихи то Марина, как стихи, как? Что на Геракова написал: «Будешь в корпусе учитель…» Скажи, скажи, – заговорил Кутузов, очевидно собираясь посмеяться. Кайсаров прочел… Кутузов, улыбаясь, кивал головой в такт стихов».

Лично для меня было настоящим откровением, когда узнала, что вышеупомянутые в тексте некий Марин, адъютант Кутузова Паисий Сергеевич Кайсаров и его брат Андрей Сергеевич Кайсаров – наши, рязанские!

В романе имя и отчество Марина не указано. Но в процессе исследовательской работы мне удалось установить, что имя его – Аполлон. Отчество – Никифорович. Он был помещиком сельца Черное озеро Ряжского уезда Рязанской губернии (сейчас этот населенный пункт относится к Сараевскому району). В «кутузовское» время Аполлон Никифорович Марин был всего лишь поручиком, который сочинял стихи, посвящаемые своим знакомым (в одном из стихотворений Марина, как видно из приведенного выше текста, упомянут некий его знакомый Гераков).

В Бородинской битве Аполлон Марин, как сказано в его послужном списке, «командовал цепью стрелков, был ранен пулей в левое плечо и награжден следующим чином и орденом Святой Анны».

Аполлон Марин после кончины Кутузова продолжил службу. Участвовал в знаменитой битве под Лейпцигом в октябре 1813 года, где его вторично ранили пулей в ногу. После окончания войны с французами был полицмейстером в Великом Устюге и Бендерах. Будучи уже генерал-майором, служил комендантом в Гродно и Белостоке. А в 1856 году, когда он уже собирался уходить в отставку, ему был пожалован чин генерал-лейтенанта.

Не оставил Марин, смолоду писавший стихи, и своего литературного творчества. Познакомившись с А.С. Пушкиным в 1816 году, через четыре года несколько раз встречался с ним во время лечения старых ран на Кавказе. В 1846 году Аполлон Никифорович издал «Краткий очерк истории лейб-гвардии Финляндского полка». После чего последовали другие его как стихотворные, так и прозаические публикации. Произведения Марина читающей публике того времени полюбились. Он стал известным литератором.

С упомянутыми в «Войне и мире» Андреем и Паисием Кайсаровыми Аполлон Марин был знаком с раннего детства. Об этом мы с постоянным автором РИА «7 инфо» Евгением Данилиным расскажем в следующий раз.

Алевтина Селистровская