Стань другом для ребёнка из детского дома

Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют о старте Всероссийского проекта «Наставничество» в Рязанской области.

У многих из нас были значимые люди: родные, старшие товарищи, тренеры, педагоги. Они внесли вклад в выбор жизненных приоритетов и ценностей, стали для нас маяками, советчиками и просто близкими и дорогими людьми. У воспитанников детских домов шанс обрести настоящего друга, который поддержит и что-то подскажет в трудной ситуации, мал. А возможность попасть в приемную семью – еще меньше. Приемные родители не всегда готовы забрать подростка, и не все взрослые дети готовы уйти в новую семью. Поэтому мальчишки и девчонки старше 12 лет остаются в учреждениях до совершеннолетия один на один с подростковыми проблемами.

Выпускаясь из детских домов и интернатов, они испытывают еще большие трудности. Годами система все делала за детей: убирала, готовила обеды, выбирала одежду и учебное заведение для поступления. Это приводит к тому, что выпускник плохо представляет себе жизнь за пределами учреждения, не может справляться с простыми бытовыми ситуациями, не умет выбирать и принимать решения.

Изменить ситуацию могут неравнодушные взрослые. Волонтер проекта «Наставничество» становится другом ребенку. Ему можно доверять, он помогает лучше ориентироваться в реальной жизни. К детям, живущим в детских домах и интернатах, часто приезжают благотворители и добровольцы, но такие разовые встречи не могут значительно изменить жизнь ребенка. Именно поэтому основные принципы проекта — длительность и регулярность.

Стать наставником может любой человек старше 24 лет, в этом возрасте люди уже, как правило, имеют образование и жизненный опыт, необходимо быть зрелой, сформировавшейся личностью, чтобы брать ответственность за общение с ребенком, иметь свободное время, желание помогать и принимать детей такими, какие они есть.

Как только у воспитанника детского дома появляется человек, готовый стать ему другом, взрослым советником, ребенок начинает меняться. По данным ежегодных исследований, эмоциональное состояние ребенка, у которого есть наставник, улучшается в 84% случаев, в 79% случаев ребенок становится более уверенным в себе. 74% становятся общительнее, более 50% начинают активно проявлять инициативу.

Кстати, это взаимный процесс – наставник много черпает из этой дружбы и для себя тоже.

Сейчас в проекте участвует 380 пар ребёнок-наставник в Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Томске, Перми, Уфе, Иваново, Оренбурге, Красноярске, Краснодаре и Иркутске.

У каждой пары есть своя «изюминка»: кто-то совместно занимается спортом, кто-то любит ходить в кино, кто-то вместе ездит помогать бездомным животным. Но у всех есть одна общая черта: наставник и ребёнок со временем становятся по-настоящему близкими.

Кто такой Наставник?

Наставник – это человек, который искренне интересуется жизнью ребенка, поддерживает его и помогает подготовиться к жизни за стенами детского дома.

Технология «Наставничество» уже несколько лет является приоритетной для детей старше 12 лет, воспитывающихся в учреждениях. Появление эмоционально-близкого взрослого у ребёнка, который находится в учреждении, является важным моментом в становлении личности ребёнка и подготовки его к самостоятельной жизни.

Результаты регулярных тестирований показывают, что дети становятся более подготовленными к взрослой жизни, становятся более общительными и быстрее социализируются. У ребят появляется представление о своем будущем: с наставником им проще выбрать профессию и учебное заведение для поступления.

Как стать Наставником?

В проекте участвуют подростки из детских домов от 12 лет, наставник должен быть старше 24 лет.

Чтобы стать наставником нужно заполнить анкету, пройти два бесплатных тренинга и пообщаться с психологом проекта для уточнения всех неясных моментов.

Команда проекта подбирает пару. Важно, чтобы взрослый и ребенок подходили друг другу по возрасту, полу, особенностям характера и поведения.

Самый волнительный момент — знакомство! На первой встрече с ребенком вас будет поддерживать психолог.

С этого момента вы являетесь полноценным участником проекта: общаетесь с ребенком раз в неделю в удобное для вас и него время, участвуете во всех мероприятиях проекта, развиваете вашу дружбу!

Всю необходимую информацию можно получить по телефону: +7(953)743 55 88 или по почте L.makarovskaya@yandex.ru