Сасово – ключи от Вселенной

Жизнь показывает, что и космос
будут осваивать не какие-нибудь супермены,
а самые простые люди.
Юрий Гагарин
«Пошли, скрипач, в открытый космос» – эта фраза из любимого фильма «Кин-дза-дза» приходила мне на ум, когда начались разговоры о космическом проекте на сайте «7info». Но коллективный разум порой осуществляет невозможное…
Благодаря Ирине Борисовне Нечаевой состоялось наше знакомство с Александром Марусевым, который после открытия Фёдоровских чтений в 2019 году высказал идею, ставшую отправной точкой в реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики». После оформления «тонн словесной руды» мы получили президентский грант – это возможно, правда, и приступили к самой захватывающей части проекта – экспедиции. Чтобы придать нашим действиям ещё большую интерактивность, мы взяли с собой космонавта Николая, который будет рассказывать вам о наших путешествиях.
Сасово стало отправной точкой для экспедиции. Главной задачей было разобраться в магнетизме этого места. Почему люди, рождённые или оказавшиеся здесь по воле случая, порой бессознательно, начинают воплощать в жизнь философские идеи Николая Фёдорова, родившегося на этой земле 7 июня 1829 года.
Начнём наш рассказ не с начала, не с конца, а с середины путешествия. Обещаем, вы поймёте нашу задумку! Итак, поехали…. В прямом смысле – без дураков. Предлагаем вам отправиться в виртуальное путешествие по Рязанской области и посетить места, неразрывно связанные с историей российской космонавтики.
Небо, девушка, самолёты
Объект, о котором пойдёт речь, будет очень интересно открыть на интерактивной космической карте тем, кто грезит о небе, для кого любимой книгой был и остаётся «Маленький принц», а любимым фильмом «Небо, девушка, самолёт».
Догадались, о чём мы? Конечно о Сасовском лётном училище! Чтобы воплотить в жизнь мечту стать лётчиком, необходимо: во-первых, быть сильным, ловким и смелым; во-вторых, иметь аттестат о среднем образовании со средним значением не менее 4,8 баллов; в-третьих, знать английский язык на 3-4 уровне сложности! А вы как думали?!!
Кстати, известная песня о том, что первым делом самолёты, а девушки потом, здесь не актуальна. В училище девчонкам очень рады и гордятся выпускницами-пилотессами. Кроме того, стать лётчиком можно в любом возрасте. Много взрослых и известных, уже состоявшихся в другой профессии людей, реализовали свою мечту – поступили и получили диплом лётного училища. Конечно, училище гордится своим выпускником – советским лётчиком-космонавтом №7, дважды Героем Советского Союза, инженером-полковником авиации Владимиром Комаровым. Реализация мечты о полёте в космос начинается здесь.
«Не для себя и не для других, а со всеми и для всех»
— Успешная отстыковка от аэродрома Сасовского училища, пара минут полёта и наш космонавт уже катапультировался в Фёдоровском центре. Николай Фёдоров – известный философ, основоположник космизма. Центр более тридцати лет изучает его творчество. Космонавта и участников экспедиции радушно приветствовала хозяйка этого места — Лариса Бабанова – единомышленница Фёдорова, разделяющая идею о том, что человек должен сохраниться, а чтобы сохраниться он должен совершенствоваться.
Коллектив центра много лет творчески осмысливает идеи великого земляка, реализует проекты, посвященные этой теме.
Судьба Николая Фёдорова, который всю жизнь показывал пример добровольного труда, к которому он сам призывал, поразительна прежде всего тем, что нашла продолжение и у уроженцев Сасовской земли, и у тех, кто по той или иной причине оказался в этих краях.
Подвижник Вадим Тузов, постоянно проживающий в Москве и приезжающий в Ключи на лето, вместе с единомышленниками занимается реставрацией разрушенных элементов храма, который был построен в селе в 1890 году на месте усадьбы графа Гагарина – отца Николая Фёдорова.
А ныне покойный Александр Матвеевич Воробьёв без посторонней помощи построил на погосте села храм. Когда Воробьёв узнал о том, что на этой земле родился философ Николай Фёдоров, его работа приобрела особый смысл.
Телепортировавшийся в Батьки, наш космонавт познакомился с местными жителями, которые хранят память о своём земляке Фёдорове, родившемся в селе с поэтическим названием «Ключи», относящимся сегодня к Батьковскому поселению. Практически лишённая зрения, но полная духовного смысла народная поэтесса Ольга Поэстова прочитала стихи, а местные девчонки Алина Шилова и Татьяна Драволина рассказали историю жизни своего знаменитого земляка. Здесь живут именно так, как и писал философ – «Не для себя и не для других, а со всеми и для всех».
Загадочная земля
Вечерело. Мы ехали по извилистой дороге, по двум сторонам которой стоял заповедный лес. Местами попадались голые участки с обугленными стволами сосен – напоминание о страшных пожарах 2010 года, помешавших реализации творческих планов и уничтожившие многое, связанное с именем Фёдорова. В том числе и могучий дуб – символ Стародубского княжества. Но лес, за прошедшее десятилетие, как будто возрождался заново. Лариса Бабанова, сопровождавшая нас в поездке, рассказывала о необыкновенных чудесах, происходивших на этой загадочной земле. Многие из них случаются до сих пор в селе Вялсы, месте, где крестили Николая Фёдорова. В Вялсах наш космонавт Николай пообщался с необыкновенной девушкой Алёной Коротаевой. Алёна – финалистка конкурса «Синяя птица», голосистая и задорная девчонка, заканчивает 11 класс и готовится поступать в Сасовское лётное училище. Мечтает стать пилотессой! Вы же теперь понимаете почему?!