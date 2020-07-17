Сасово – ключи от Вселенной

Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди. Юрий Гагарин

«Пошли, скрипач, в открытый космос» – эта фраза из любимого фильма «Кин-дза-дза» приходила мне на ум, когда начались разговоры о космическом проекте на сайте «7info». Но коллективный разум порой осуществляет невозможное…

Благодаря Ирине Борисовне Нечаевой состоялось наше знакомство с Александром Марусевым, который после открытия Фёдоровских чтений в 2019 году высказал идею, ставшую отправной точкой в реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики». После оформления «тонн словесной руды» мы получили президентский грант – это возможно, правда, и приступили к самой захватывающей части проекта – экспедиции. Чтобы придать нашим действиям ещё большую интерактивность, мы взяли с собой космонавта Николая, который будет рассказывать вам о наших путешествиях.

Сасово стало отправной точкой для экспедиции. Главной задачей было разобраться в магнетизме этого места. Почему люди, рождённые или оказавшиеся здесь по воле случая, порой бессознательно, начинают воплощать в жизнь философские идеи Николая Фёдорова, родившегося на этой земле 7 июня 1829 года.

Начнём наш рассказ не с начала, не с конца, а с середины путешествия. Обещаем, вы поймёте нашу задумку! Итак, поехали…. В прямом смысле – без дураков. Предлагаем вам отправиться в виртуальное путешествие по Рязанской области и посетить места, неразрывно связанные с историей российской космонавтики.

Небо, девушка, самолёты

Объект, о котором пойдёт речь, будет очень интересно открыть на интерактивной космической карте тем, кто грезит о небе, для кого любимой книгой был и остаётся «Маленький принц», а любимым фильмом «Небо, девушка, самолёт».

Сасовское лётное училище

Догадались, о чём мы? Конечно о Сасовском лётном училище! Чтобы воплотить в жизнь мечту стать лётчиком, необходимо: во-первых, быть сильным, ловким и смелым; во-вторых, иметь аттестат о среднем образовании со средним значением не менее 4,8 баллов; в-третьих, знать английский язык на 3-4 уровне сложности! А вы как думали?!!

Кстати, известная песня о том, что первым делом самолёты, а девушки потом, здесь не актуальна. В училище девчонкам очень рады и гордятся выпускницами-пилотессами. Кроме того, стать лётчиком можно в любом возрасте. Много взрослых и известных, уже состоявшихся в другой профессии людей, реализовали свою мечту – поступили и получили диплом лётного училища. Конечно, училище гордится своим выпускником – советским лётчиком-космонавтом №7, дважды Героем Советского Союза, инженером-полковником авиации Владимиром Комаровым. Реализация мечты о полёте в космос начинается здесь.

«Не для себя и не для других, а со всеми и для всех»

Фёдоровский центр

— Успешная отстыковка от аэродрома Сасовского училища, пара минут полёта и наш космонавт уже катапультировался в Фёдоровском центре. Николай Фёдоров – известный философ, основоположник космизма. Центр более тридцати лет изучает его творчество. Космонавта и участников экспедиции радушно приветствовала хозяйка этого места — Лариса Бабанова – единомышленница Фёдорова, разделяющая идею о том, что человек должен сохраниться, а чтобы сохраниться он должен совершенствоваться.

Коллектив центра много лет творчески осмысливает идеи великого земляка, реализует проекты, посвященные этой теме.

Лариса Бабанова,

директор центральной городской

библиотеки города Сасово

Судьба Николая Фёдорова, который всю жизнь показывал пример добровольного труда, к которому он сам призывал, поразительна прежде всего тем, что нашла продолжение и у уроженцев Сасовской земли, и у тех, кто по той или иной причине оказался в этих краях.

Село Ключи

Подвижник Вадим Тузов, постоянно проживающий в Москве и приезжающий в Ключи на лето, вместе с единомышленниками занимается реставрацией разрушенных элементов храма, который был построен в селе в 1890 году на месте усадьбы графа Гагарина – отца Николая Фёдорова.

Лариса Бабанова

А ныне покойный Александр Матвеевич Воробьёв без посторонней помощи построил на погосте села храм. Когда Воробьёв узнал о том, что на этой земле родился философ Николай Фёдоров, его работа приобрела особый смысл.

Подвижник Вадим Тузов

Село Батьки

Телепортировавшийся в Батьки, наш космонавт познакомился с местными жителями, которые хранят память о своём земляке Фёдорове, родившемся в селе с поэтическим названием «Ключи», относящимся сегодня к Батьковскому поселению. Практически лишённая зрения, но полная духовного смысла народная поэтесса Ольга Поэстова прочитала стихи, а местные девчонки Алина Шилова и Татьяна Драволина рассказали историю жизни своего знаменитого земляка. Здесь живут именно так, как и писал философ – «Не для себя и не для других, а со всеми и для всех».

Загадочная земля

Вечерело. Мы ехали по извилистой дороге, по двум сторонам которой стоял заповедный лес. Местами попадались голые участки с обугленными стволами сосен – напоминание о страшных пожарах 2010 года, помешавших реализации творческих планов и уничтожившие многое, связанное с именем Фёдорова. В том числе и могучий дуб – символ Стародубского княжества. Но лес, за прошедшее десятилетие, как будто возрождался заново. Лариса Бабанова, сопровождавшая нас в поездке, рассказывала о необыкновенных чудесах, происходивших на этой загадочной земле. Многие из них случаются до сих пор в селе Вялсы, месте, где крестили Николая Фёдорова. В Вялсах наш космонавт Николай пообщался с необыкновенной девушкой Алёной Коротаевой. Алёна – финалистка конкурса «Синяя птица», голосистая и задорная девчонка, заканчивает 11 класс и готовится поступать в Сасовское лётное училище. Мечтает стать пилотессой! Вы же теперь понимаете почему?!