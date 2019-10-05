День учителя на страницах рязанских газет конца 20 века

Чем больше живу, тем больше во мне от ученика и меньше от учителя. До сих пор учат меня окружающие люди, природа, даже если она загажена в городских условиях, а также стечения обстоятельств, которые другие считают случайными. И День учителя для меня – действительно праздник. С которым и я сам, и вся наша редакция РИА «7 новостей», от души поздравляем как профессиональных учителей, так и вообще всех вас, наши дорогие читатели!

Первоначально я получил простое редакционное задание: выбрать материалы о Дне учителя из прессы прежних десятилетий. Листал газетные подшивки, чихал от накопившейся на них пыли. Но удовлетворяющей меня информации на заданную тему не находилось. Ведь время елейных панегириков, как известно, давно прошло. Вот и пришлось создать некий симбиоз того, что напечатано в газетах и моего очень краткого личного мнения на этот счёт. Потому что мне тоже приходилось когда-то, как и моим коллегам по «7 инфо», и в школе преподавать, и принимать поздравления с Днём учителя.

Попытался вспомнить, когда я в последний день числился школьным учителем, и не смог. Пришлось заглядывать в Трудовую книжку, которая до сих пор лежит вместе с другими документами. Оказалось – 15 февраля 2005 года. И пятнадцати лет не прошло, а кажется – целая вечность.

А вот свой учительский дебют помню очень хорошо: 4 ноября 1986 года в тогда ещё восьмилетней школе №13 г. Рязани. После этого я трудился на учительском поприще, а также был педагогом дополнительного образования во многих школах как в самой Рязани, так и в Рязанской области. Но самые тёплые чувства связаны всё-таки с цифрой 13. Сейчас это моё самое любимое число.

В СССР появившийся в 1965 году по Указу президиума Верховного Совета праздник, День учителя, выпадал на первое воскресенье октября. Сейчас же он жёстко зафиксирован пятым числом этого месяца.

Чтобы не быть совершеннейшим профаном в нынешних делах образовательного процесса, ознакомился с некоторыми современными публикациями на эту тему. Из всех выбрал одну, наиболее, на мой взгляд, злободневную.

«Почти одновременно из двух разных регионов позвонили директора школ. Оба сняты с занимаемой должности накануне нового учебного года, – пишет в газете «Московский комсомолец» от 4 – 11 сентября 2019 г. Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. – Первый – за нецелевое расходование средств. Подвернулись электронные доски, без которых сегодня нельзя организовать современный учебный процесс. Деньги в бюджете школы были, но не на той статье, с которой можно их снять для приобретения необходимого оборудования. (В Москве в этом смысле легче: современное оборудование приобретается и поставляется в школы централизованно) (А у меня сразу же возник вопрос: а почему также нельзя сделать и по всей России? – Е.Д.)

Другой директор погорел на ремонте. Подрядчики не уложились в положенные сроки работ, но дали гарантию, что в ближайшие две недели ремонт будет завершен. В таких случаях руководитель обязан выставить штрафные санкции. Подрядчики попросили этого не делать, пообещав отремонтировать еще один класс. и душа руководителя дрогнула, он пошел на нарушение: подписал акт приемки незавершенных работ. Ремонтники свои обязательства выполнили, но проверка выявила грубые финансовые нарушения.

В результате обе школы блестят, как новогодние игрушки, и готовы принять детей, а опытные, болеющие за дело директора сняты с занимаемых должностей. На них наложены немалые штрафы.»

И вот ещё две выдержки из этой статьи: «…когда вокруг воруют миллиарды, прокуроры часто слепнут и глохнут, а когда дело касается школ, они вспоминают про закон. Использование финансовых инструментов расправы с инициативными людьми в отечестве нашем не новость, а давняя неизбывная традиция».

«Я далек от мысли сравнивать потерявших свои должности директоров с героями войны. Но они – герои своего времени в лермонтовском смысле: типичные представители своего поколения. Хотя – как сказать. Они пошли на риск, приведя свои школьные корабли к победе, при этом потеряв погоны и репутацию, для чего требуется определенное мужество. Ведь у каждого их них есть семья, которую нужно содержать. Вывод очевиден: не все укорененные в отечественной истории традиции стоит сохранять. Но это общее пожелание. А конкретно надо себе отдавать отчет о том, что совсем без финансового контроля нельзя, ибо его отсутствие открывает шлюзы для коррупции и злоупотреблений любыми должностными лицами, включая директоров школ. Но, с другой стороны, необходимо срочно менять законодательство и правоприменительную практику, чтобы не ставить добросовестных руководителей в двусмысленное и опасное положение».

А вот что писала тридцать лет назад в газету «Рязанский комсомолец» рязанка А. Казакова.

«Целый год я не была в своей 14-й школе. Отгремел выпускной вечер, и началась новая взрослая жизнь. Вхожу в здание, некогда такое родное, знакомое до каждой выщербинки на лестнице, с радостью и опаской: своя я здесь или уже чужая? Вижу, как учителя и ребята, пришедшие нам на смену, красят парты, чтобы первое сентября встретить праздничной чистотой и порядком.

С завистью узнаю, что теперь школьный год будет строиться по-новому, изменения коснулись обучения и малышей, и старшеклассников.

Переход на одиннадцатилетку особенно обрадовал учащихся младших классов. Представьте, вчера ещё был третьеклассник, а сегодня уже солидный пятиклассник, почти взрослый.

Вспоминаю, с какой неохотой шли мы с подругами в школу по субботам, когда дома оставались папы и мамы. И вот теперь с ревностью узнаю, что вся начальная школа будет переведена на пятидневку. Не трудно себе представить, как бы мы сейчас кричали «Ура!»

Но не так все просто, как кажется на первый раз. Если у ребят 1-2-х классов в связи с переходом проблем не возникает, то четвероклассникам придется смириться с 5-6 уроками в день. Старшеклассники тоже не прочь получить «лишний» выходной. Но пока желания неосуществимы: две смены, учебный лан перегружен из-за углубленного изучения английского языка.

Мысленно мы всегда делим людей на гуманитариев и технарей. По своему классу знаю, что одни ярко, свежо пишут сочинения, эмоционально спорят о литературе и искусстве, а другие как орешки, щелкают задачки и выстраивают логически точные умозаключения. Разве не интересна идея раздельного обучения по технической и гуманитарной программам? Я бы, наверное, выбрала гуманитарную. Девятиклассникам школы предложили тоже сделать такой выбор. и что же получилось? На первый взгляд, парадоксальные ответы – ребята (и даже их родители) в анкетах ратовали за …прежнюю программу. Почему? Из общения с учениками знаю, что решение, куда пойти учиться, не приходит рано – выбор профессии мучителен и затягивается иной раз до самых выпускных экзаменов. А что будет, если учился по гуманитарной программе, а потом вдруг захотел стать инженером? Самому садиться за учебники или получать необходимые знарния с помощью репетиторов? Вот эти сомнения, на мой взгляд, и не позволяют отдать предпочтение ни той, ни другой программе.

В этом же году в школе будет продолжен эксперимент по переводу в другой класс, начиная с седьмого, с … «двойками». Разрешается иметь даже целых три «неуда». Хорошо это или плохо?

Педагоги пока к единому мнению не пришли, хотя польза очевидна – ученику, которому не дается математика. незачем натягивать тройки, к тому же он сможет больше внимания уделять любимым предметам. Слабые ученики сначала с буйным восторгом приняли это нововведение. а потом оказалось, что иметь в аттестате запись «прослушал» вместо оценки (пусть даже и «троечки») очень неприятно и обидно…»

В этом же номере «Рязанского комсомольца» от 31 августа 1989 г. опубликованы и другие материалы, рассказывающие о школьной жизни рязанских учащихся.

«Старшеклассники рязанской школы №56 своими руками принарядили здание к торжественному дню. – Поведала член совета этой школы И. Урванцева, – Все лето специальная строительная бригада, в которую вошли будущие одиннадцатиклассники, занимались капитальным ремонтом школы. Ребята отремонтировали кабинеты, рекреации и даже помогли заменить отопительную систему. Представьте, какая это серьезная и трудная работа! Сначала нужно отодрать полы (при этом стоит ужасный пар!), потом заменить трубы, затем снова уложить полы. Трудно и ответственно, но О.Солохина, А. Семенов, Н. Самсонова, Н.Шарай и другие члены бригады справились с заданием. А десятиклассники А. Козыренко и Р. Ершов оказались отличными малярами! Лето, действительно, стало трудовым и для младших школьников, и для старших. Одни занимались сбором лекарственных трав и получили от аптеки 37 рублей 50 копеек (эти деньги перечислены в Советский детский фонд имени В.И. Ленина), другие обрабатывали свеклу на полях совхоза «Искра», третьи были членами труда и отдыха «Ровесник».

Новый учебный год принесет учащимся школы №56 долгожданные перемены. Во-первых, в обновленном составе начнет работать совет школы (причем, половину мест займут ребята). Во-вторых, наконец-то будет возможно свободное посещение занятий (совет постановил)».

Свободное посещение занятий, мне думается, просуществовало недолго. Но стремление к свободе, по-моему, в любые времена всё равно будет жить в душах учащихся, стиснутых противоречивыми порой, донельзя устаревшими догмами.

В заметке «ЛЕТО В СОВХОЗЕ» рассказала тогда о летней практике ребят Захаровской средней школы, которые провели её на полях совхоза «Победа», Е. Каледина. .

«Обработка свеклы – занятие для школьников традиционное, но от этого не менее хлопотное. – писала она в газету. Семиклассники Л. Макарова и Н. Панкратова ухаживали за растениями на площади 42 сотки. Успевали не только прополоть свои делянки, но и наблюдали за порядком на соседних участках. Упорно боролись с сорняками девятиклассники А. Маслов и Л. Аридова, а ведь их «владения» равнялись 68 соткам. А малыши хозяйничали на пришкольном огороде – они ухаживали за гречихой, овсом, рожью, овощами и зеленью».

Заметкой «ЦВЕТЫ К ПРАЗДНИКУ» порадовала жителей Канищева И. Федорова.

«Всеми красками радуги вспыхнул сад рязанской школы №58, – сообщала она. – Белый, красный, голубой, розовый – глазам больно от ярких контрастных клумб и цветников. Около парадного входа торжественное сочетание красного и зеленого. Вечерами ветерок доносит до ближайших жилых домов волнующий запах душистого табака. Радостное разноцветье – это подарок ребят своей школе к Дню знаний».

А 25 лет тому назад, в номере газеты «Вечерняя Рязань» от 1 октября 1994 г. (на этот день выпадал тогда День учителя) разродились текстами на школьную тему и «вечеркинцы».

«Накануне этого дня пришло время сказать правду: День Учителя является также и профессиональным праздником Службы Информации ВР (СИ «ВР»), – откровенничал некто И.М. (мне известно, кто за этими инициалами скрывается, но нарушить анонимность не имею права – Е.Д.) – потому как 80% сотрудников службы (во главе с редактором) в свое время закончила пединститут и даже преподавали в школе. Поэтому о тяжкой доле современного учителя знаем мы не понаслышке.

Пользуясь случаем, от всей души поздравляем бывших коллег, желаем им успехов в труде, творчество и личной жизни, выдержки и терпения, терпения, терпения… (тем более, памятный Указ Президента РФ о том, что всякий балбес, по которому не то что ПТУ, а колония плачет, может легко и непринужденно продолжить обучение в 10 и 11 классах, потребует от учителей выпускных классов терпения троекратного).

Короче, поздравляем… А учитывая, что школа у нас с наступлением рынка все же преображается, мы решили не помещать в этом номере заздравной поздравительной передовицы с красочным фото учительницы, ласково глядящей питомцев по головкам, а просто рассказать об одной из первых частных школ…».



Припомнилось, что примерно в те же годы в Рязани существовало такое чудо, как Вальдорфская школа. Потом вспомнили пословицу и поняли, что немецкая суть для русского естества не есть хорошо.

Всё это в прошлом. Но проявлялись новые чудеса типа ЕГЭ и т.п. Только, чтобы там ни было, а День учителя – праздник. И я бы сказал, что праздник всенародный.

Евгений Данилин