Нарушения прав граждан в системе ОМС недопустимы

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 темы сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи, недопустимости отказа в её оказании актуальны для всех и каждого.

Страховая медицинская организация ООО «Капитал Медицинское Страхование» в этой непростой ситуации просит всех, в первую очередь, максимально бережно отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких. И просит ознакомиться с важной информацией об особенностях оказания бесплатной медицинской помощи по полису ОМС и особенностях базовой программы ОМС в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Коронавирусная инфекция достаточно новая, опыт работы с коронавирусной инфекцией в нашей стране, как и во всем мире, пока небольшой. Именно поэтому в соответствии с приказом Минздрава РФ для быстрого обучения медработников всех регионов тактике диагностики и лечения коронавирусной инфекции созданы федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии и реанимации по вопросам диагностики и лечения COVID-19 и пневмоний. Такие центры созданы отдельно для взрослых, для детей, для беременных, также определен единый номер колл-центра всех центров — 8-800-200-46-46 и определены показания для проведения телемедицинских консультаций в данных центрах. В субъектах РФ идет процесс создания и региональных центров.

Работа скорой медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции организована с приоритетом оказания медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ, в том числе лицам из групп риска. К таким группам относятся лица в возрасте старше 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины.

Работа поликлиник в настоящее время также организована с приоритетом оказания пациентам с симптомами ОРВИ медпомощи на дому.

Медработники должны быть в обязательном порядке обеспечены не только средствами индивидуальной защиты, но и пульсоксиметрами для своевременного выявления признаков дыхательной недостаточности у заболевших.

Пациенты с нетипичным течением ОРВИ и внебольничной пневмонией подлежат обязательной госпитализации.

Биологический материал от пациентов при подозрении на коронавирусную инфекцию (мазки из носо — и ротоглотки) должен передаваться в специальные лаборатории, анализы на коронавирусную инфекцию по медицинским показаниям должны быть бесплатными.

В настоящее время поликлиники приостановили оказание плановой медицинской помощи — проведение профосмотров и диспансеризации, плановой стоматологической помощи, также возможны переносы сроков оказания стационарной медицинской помощи в плановой форме, в том числе, в условиях дневного стационара.

Исключение составляют онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Пациентам с данными заболеваниями медпомощь оказывается в полном объеме.

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Данная помощь оказывается как в поликлиниках, так и в стационарах, в том числе в плановой форме, и включает в себя профилактику (диспансерное наблюдение), диагностику, лечение и реабилитацию.

Обращаем внимание читателей на то, что отказы в оказании плановой госпитализации или оказании иной помощи при отсутствии у пациентов тестов на коронавирусную инфекцию незаконны.

Информация о том, что участились случаи отказа людям с хроническими заболеваниями в госпитализации из-за отсутствия у них результатов таких тестов, о том, что в ряде регионов гражданам, которые не входят в группу риска или не имеет симптомов ОРВИ, предлагают сделать тесты на COVID-19 только на платной основе под предлогом того, что эти исследования не покрываются территориальной программой госгарантий, поступила из Всероссийского союза пациентов в Федеральный фонд ОМС.

Эксперты фонда назвали данные отказы необоснованными и заявили о недопустимости требовать от пациентов результатов исследований на COVID-19 при оказании плановой медицинской помощи.

В заявлении ФОМС говорится, что для плановой госпитализации пациента требование результатов тестов на COVID-19 не предусмотрены ни временным порядком организации работы медицинских организаций (утвержден приказом Минздрава России № 198н от 19 марта 2020 года), ни временными методическими рекомендациями по лечению COVID-19.

В разрешении таких ситуаций готовы оказать поддержку и оперативно прийти на помощь страховые представители компании «Капитал МС».

Напоминаем, что согласно статье 32 ФЗ № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан РФ» плановая медицинская помощь — это помощь, которая оказывается при проведении профмероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной МП, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Если вы считаете, что вам необоснованно отказано в госпитализации или в другой медицинской помощи, что ее неоказание может повлечь за собой ухудшение состояния вашего здоровья, и если вы при этом не решаетесь обратиться к администрации медицинской организации, или обратились, но безрезультатно, то рекомендуем незамедлительно обратиться в контакт-центр компании для получения достоверной информации и принятия оперативных мер по организации оказания вам медицинской помощи. По вашему обращению будет в оперативном режиме проведена экспертная оценка сложившейся ситуации, вам и/или вашим близким обязательно окажут содействие в разрешении создавшейся ситуации.

На территории Рязанской области продолжает работать контакт-центр филиала компании ООО «Капитал МС», также круглосуточно работает федеральная «горячая линия» компании по вопросам ОМС 8-800-100-81-02 (звонки по России бесплатные).

По этим номерам страховые представители продолжают оказывать гражданам консультативную помощь по всем вопросам, связанным с ОМС и оказанием бесплатной медицинской помощи, в том числе по коронавирусной инфекции. Страховые представители продолжают оказывать помощь и в организации оказания медицинской помощи, разъясняют особенности работы медучреждений в новых условиях, продолжают проводить экспертные мероприятия по обращениям граждан, связанным с отказом в оказании или некачественным оказанием медицинской помощи, в том числе необоснованным взиманием денежных средств за ее предоставление.

В целях минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией рекомендуем оформлять все Ваши обращения письменно или устно по телефону, используя следующие каналы:

почта России (адрес: 390013, г.Рязань, Цветной бульвар, дом 10);

эл. почта: oms.ryazan@kapmed.ru;

через рубрику «задать вопрос» на сайте www.kapmed.ru.

Телефоны «Капитал МС» по вопросам оказания/неоказания, сроков оказания бесплатной МП, урегулирования жалоб в досудебном порядке, в том числе за пределами территории страхования указаны выше.

Благодарим за доверие, которое вы оказываете нам, и желаем пройти через все трудности с минимальными потерями.

Ваша компания «Капитал Медицинское Страхование».