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Экс-разведчица Вавилова: Вы никогда не должны были узнать обо мне

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В четверг, 8 октября, в Рязани состоялась встреча с полковником в отставке, разведчицей-нелегалом Службы внешней разведки России Еленой Вавиловой. Рязанцы получили уникальную возможность из первых уст узнать о том, как попадают в разведку, как нелегалы живут заграницей, как служат Родине и как адаптируются к жизни в своей стране после 25-летнего отсутствия.

Елена Вавилова – полковник внешней службы разведки – награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени», медалями СВР России «За отличие в военной службе III степени», «За отличие» и «Ветеран Службы». Её судьба могла бы стать сценарием остросюжетного фильма. И такую возможность американцы не упустили. С 2013 по 2018 год в США вышло несколько сезонов телесериала «Американцы», где прототипами главных героев стали именно Елена Вавилова и её супруг Андрей Безруков, тоже разведчик.

Книги о себе Вавилова написала сама. Рязанцам она представила автобиографический роман «Женщина, которая умеет хранить тайны», написанный в соавторстве с томским писателем, ветераном спецназа ГРУ Андреем Бронниковым. Вторая книга «Зашифрованное сердце» повествует о любви, но и тайны разведки не забывает.

– Этой встречи не должно было быть. И вы не должны были никогда узнать обо мне, – рассказала Вавилова. – Ведь профессия разведчика не подразумевает огласки. О разведчиках, как правило, люди узнают через много-много лет после их активной деятельности. А бывает, что их имена остаются в архивах навсегда.

Но так случилось, что о Елене Вавиловой мир узнал. И произошло это из-за предательства московского куратора…

Ещё в студенческие годы Елена Вавилова выбрала столь необычную и, казалось бы, совершенно неженскую профессию. Но так кажется только тем, кто судит о разведчиках по образу Штирлица. На самом же деле, рассказала Вавилова, женщин-разведчиц очень много, и они приносят огромную пользу стране.

Когда в 80-е годы студентке исторического факультета Томского института, дочери учёных, предложили посвятить жизнь служению Родине, она почти не раздумывала. Хотя в тот момент, конечно, не представляла всей полноты тех испытаний, которые ей придётся перенести. Взять хотя бы историю с предательством. Оно просто перевернуло с ног на голову всю строго организованную жизнь Вавиловой и поставило крест на карьере разведчицы. Это случилось в 2010 году.

Предательство – страшный удар в любой сфере жизни. И перенести его бывает непросто и со стороны близких, и со стороны коллег. А в разведке, по словам Вавиловой, предательство – причина номер один всех провалов и разоблачений.

– Провалиться по собственной вине, по неосторожности, практически невозможно. Разведчик очень точно оценивает все риски и последствия. Как вы понимаете, невнимательных, неосторожных людей сюда не берут.

Под именем Трэйси Ли Энн Фоли вместе со своим супругом Андреем Безруковым Елена более 20 лет назад приехала в Канаду с одним чемоданчиком, даже без смены одежды. Нелегко было обычным советским студентам, пусть даже и прошедшим спецподготовку, выдавать себя за иностранцев. По легенде, Фоли родилась в Монреале в 1962 году. Елене пришлось изучать не только язык, но и быт, и манеру поведения, и даже религию другой страны, чтобы не вызывать подозрений. С этой же целью разведчикам-нелегалам пришлось жениться дважды – сначала в СССР, а потом и в Канаде. С 1999 года Вавилова проживала в пригороде Бостона, Кембридже вместе с мужем и двумя сыновьями (на рождение детей, кстати, тоже требовалось разрешение Центра). Здесь она работала агентом по недвижимости по контракту с брокерской фирмой «Redfin».

Елена Вавилова и Андрей Безруков служили в одном из самых секретных подразделений – в нелегальной разведке. В этой сфере разведчики наименее защищены. Сотрудников, защищённых дипломатическим статусом, в случае провала просто высылают из страны. Нелегал же остаётся наедине со своими проблемами. В случае разоблачения он принадлежит спецслужбам. Истории известны ситуации, когда Россия не могла вмешаться и хоть как-то помочь своим гражданам, арестованным спецслужбами.

Елену арестовали прямо в день рождения сына. В тот момент она думала, что это конец, как минимум, карьере. На благоприятный исход она рассчитывать не могла. Чистой случайностью называет Елена тот факт, что в России в это же время разоблачили группу американских разведчиков. Их и обменяли на арестованных российских нелегалов. Так спустя 25 лет Вавилова вернулась в Россию вместе с мужем и детьми, которые были рождены за рубежом и даже не знали, что их родители – русские.

Так началась новая страница в жизни Елены Вавиловой и её семьи. И это тоже был непростой период адаптации. Ведь покидала она СССР, а вернуться пришлось уже в Россию, за которой лишь наблюдали в течение 25 лет издалека.

По возвращению в Россию, Вавиловой и Безрукову пришлось заново привыкать к родной стране. Ведь Советского Союза больше не было. Изменилась страна, экономика, язык, ценности. В России за 25 лет появился целый пласт культуры, им совершенно незнакомой. Снова пришлось приспосабливаться.

Как бы то ни было, на службе в разведке был поставлен крест. Пришло время определяться с дальнейшим родом деятельности. И тогда Елена обратилась к писательству. И рассказать решила о том, что знает, как никто другой, – о работе разведчиков и о женской доле в этой профессии.

– Несмотря на то, что после 90-х появилось много мемуаров и художественных произведений о разведчиках, о работе нелегалов, тем более – женщин, было написано мало. Всё, что люди представляли о нашей работе, сводилось к фильму «Семнадцать мгновений весны» и образу Штирлица. И мне захотелось восполнить этот пробел.

Елена Вавилова долго вынашивала эту идею и в конце концов написала роман «Женщина, которая умеет хранить секреты». Своё произведение Вавилова называет автобиографичным. Но это не мемуары в чистом виде. Место действия, обстоятельства и имена героев изменены. Дело в том, что одним из условий обмена наших разведчиков на американских было то, что россияне не имеют права зарабатывать на рассказах о своей деятельности, в противном случае гонорары должны быть переданы в американскую казну. Таким образом, автобиографическая проза в чистом виде исключалась.

– Несмотря на то, что нельзя рассказывать обо всём подробно, роман «Женщина, которая умеет хранить секреты» во многом отражает то, что с нами произошло, но не повторяет нашу историю в мельчайших деталях.

Елена Вавилова подчеркнула, что её часто упрекают за сухой и лаконичный язык произведения. Но ведь профессия разведчика предполагает, что нужно больше наблюдать, анализировать, слушать, а не говорить. Поэтому роман написан в соавторстве с писателем Андреем Бронниковым, бывшим спецназовцем, выпускником РВВДКУ им. Маргелова.

В марте 2020 года вышла вторая книга. Это история более современной женщины, но тоже женщины-разведчицы. По идее автора роман «Зашифрованное сердце» станет началом целой серии книг, которые расскажут о женщинах, которые служат Родине и посвящают свою жизнь защите государственных интересов.

– Идею служения Родине я считаю очень важной. И она необязательно должна выражаться в каких-то подвигах и громких делах. Служение Родине – это и верность своей профессии, честное исполнение своих обязанностей. И этому аспекту я всегда уделяю внимание в своих книгах. Я уверена, что внутренний стержень и верность Родине и выбранному пути – самые главные качества не только для разведчика, но и для любого человека в любом деле.

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