Понедельник, 14 сентября, 2020
16.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
АкцентыНовости РязаниОбщество

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

7info

В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный» юбилей. Ярославлю исполнилось 1010 лет.

Пир на Волге

Пришедшие на день рождения города гости словно «пробудились» после спячки, в которую всех искусственно погрузила пандемия коронавируса и сопутствующая ей «информационная колыбельная», звучащая из каждого «утюга».

Люди улыбались, веселились, заряжались позитивом.  Даже погода «радовалась» за Ярославль и дала возможность организаторам осуществить все задумки и идеи.

По доброй традиции  праздничного русского застолья гостей собрал «Пир на Волге».   Участников потчевали яствами на любой вкус, развлекали разнообразными event – активностями от граффити с изображением русского самовара до скейтплощадок.

Этот день, наверняка, побил рекорды по потреблению интернета на Стрелке, где расположились основные площадки праздника.

Поэтому неслучайным явлением стала  локация «Дом.ru»  (самого быстрорастущего оператора связи в России), которая расположилась  практически у парапета набережной.

Диагностика и настройка домашней сети – это самое важное направление в нашей работе

В шатре «Дом.ru» была создана комфортная, почти домашняя атмосфера уюта.  Собравшиеся зрители расположились в бескаркасных креслах-грушах. С соседних площадок доносились звуки музыки,  распространялись запахи шашлыка, а конструкция шатра позволяла любоваться прекрасным видом на Волгу.  В «нерабочее» настроение вихрем ворвался специалист «ЭР-Телекома» Дмитрий Черепанов, который рассказал гостям о «другой» реальности.

Главным смыслом этого явления станет «новый интернет»,  который закроет все потребности  живущих в одном домохозяйстве людей с учётом новых задач изменившейся жизни.

Но для того чтобы зрители поверили в прорывные технологии, Дмитрий обратился к истории и напомнил о том, что 13 лет назад в 2007 году «ЭР-Телеком» впервые на рынке представил кабельное телевидение и 40 каналов вещания.

В 2009 году был осуществлён невероятный по тем времена прорыв, и скорость интернета достигла 1 Мбит/с.

В 2010 году «Эр-Телеком» объединил все услуги в один пакет и представил в каждый дом Wi-Fi, а скорость интернета достигала 10 Мбит/с днём и 20 Мбит/с ночью.

Это было время, когда вся семья собиралась у телевизора и, таким образом,  проводила свой досуг.

Но космические скорости развития технологий, а также известные мировые катаклизмы внесли существенные коррективы в привычный ещё 10 лет назад «образ» семейного досуга.

Сегодня каждый член семьи имеет гаджет, и если все собираются на диване как в старые добрые времена, то с персональными девайсами. Количество устройств в семьях продолжает расти, а аналоговые форматы уходят в стриминг. Поэтому в  реалиях сегодняшнего дня 100 Мбит/с уже не скорость.

В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком» начал в прошлом году, в сентябре 2020 г. клиенты компании получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. Сейчас в новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с.

Понимая реальность мира нынешнего, сотрудники «ЭР-Телекома» решили сделать «новый продукт» со следующими характеристиками:

 — Лучшая скорость;

 — Лучшие роутеры;

 — Лучший сервис.

В одном месте будут собраны все предложения компании, которые будут «отдавать» услуги по Wi-Fi.

Сейчас Wi-Fi-анализаторы диагностируют квартиры, чтобы определить самое подходящее место для установки роутера.

А для реализации «нового продукта» в настоящее время тестируется аппарат, который передаёт по воздуху  5 Гбит/с.

«Новое устройство» будет работать голосом со всем домашним контентом, включая розетки и домофон, предлагать клиенту то, что он хочет в эту секунду. Это будет так называемый домашний ассистент.

Тестовые работы планируется закончить до весны и совсем скоро клиенты получат новый уровень жизни.

 –  Название этому «чуду» пока не придумано, но хочется, конечно, чего-то необычного, –  подытожил Дмитрий. 

#Ярославль1010

Пир на Волге продолжался. На время праздника город превратился в единую пешеходную зону. Головы многих Ярославн разных возрастов украшали брендированные кокошники. Гости с удовольствием позировали у фотозон, организованных у каждой площадки. Холмы, прилегающие к Стрелке, заполнились зрителями и напоминали греческий амфитеатр на открытом воздухе. По предварительным подсчётам, праздник посетило около 45 тыс. человек. И каждый, воспользовавшись интернетом, выложил в соцсеть фото с хештегом на память о прекрасном дне. Прошлое, настоящее и будущее объединила связь, которая  сокращая расстояния, преодолевает само время.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

В Рязани завершается подготовка к отопительному сезону

Администрация
В понедельник, 14 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина на еженедельном совещании с руководителями структурных подразделений заявила, что подготовка к отопительному сезону завершается....
Узнать больше

Главврач ОКБ рассказал о рязанце, ведущем борьбу с раком

Новости Рязани
Главврач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал историю рязанца, который борется с раком. Пост медик разместил у себя на странице в ВК. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Избирком опубликовал уточнённые результаты выборов в Рязанскую областную Думу

Новости Рязани
Это данные после подсчёта всех избирательных бюллетеней. Официальные итоги выборов будут подведены после подписания необходимых документов.
Узнать больше

Известны предварительные итоги выборов депутатов Рязанской облдумы

Новости Рязани
Напомним, выборы прошли в Единый день голосования, 13 сентября. Кроме того, из-за пандемии коронавируса можно было проголосовать 11 и 12 сентября.
Узнать больше

Единый день голосования в Рязанской области

Новости Рязани
В 8 часов утра в Рязани и области открылись 1009 избирательных участков. Голосование завершится в 20 часов.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+