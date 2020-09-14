День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» – Ярославле. В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный» юбилей. Ярославлю исполнилось 1010 лет.

Пир на Волге

Пришедшие на день рождения города гости словно «пробудились» после спячки, в которую всех искусственно погрузила пандемия коронавируса и сопутствующая ей «информационная колыбельная», звучащая из каждого «утюга».

Люди улыбались, веселились, заряжались позитивом. Даже погода «радовалась» за Ярославль и дала возможность организаторам осуществить все задумки и идеи.

По доброй традиции праздничного русского застолья гостей собрал «Пир на Волге». Участников потчевали яствами на любой вкус, развлекали разнообразными event – активностями от граффити с изображением русского самовара до скейтплощадок.

Этот день, наверняка, побил рекорды по потреблению интернета на Стрелке, где расположились основные площадки праздника.

Поэтому неслучайным явлением стала локация «Дом.ru» (самого быстрорастущего оператора связи в России), которая расположилась практически у парапета набережной.

Диагностика и настройка домашней сети – это самое важное направление в нашей работе

В шатре «Дом.ru» была создана комфортная, почти домашняя атмосфера уюта. Собравшиеся зрители расположились в бескаркасных креслах-грушах. С соседних площадок доносились звуки музыки, распространялись запахи шашлыка, а конструкция шатра позволяла любоваться прекрасным видом на Волгу. В «нерабочее» настроение вихрем ворвался специалист «ЭР-Телекома» Дмитрий Черепанов, который рассказал гостям о «другой» реальности.

Главным смыслом этого явления станет «новый интернет», который закроет все потребности живущих в одном домохозяйстве людей с учётом новых задач изменившейся жизни.

Но для того чтобы зрители поверили в прорывные технологии, Дмитрий обратился к истории и напомнил о том, что 13 лет назад в 2007 году «ЭР-Телеком» впервые на рынке представил кабельное телевидение и 40 каналов вещания.

В 2009 году был осуществлён невероятный по тем времена прорыв, и скорость интернета достигла 1 Мбит/с.

В 2010 году «Эр-Телеком» объединил все услуги в один пакет и представил в каждый дом Wi-Fi, а скорость интернета достигала 10 Мбит/с днём и 20 Мбит/с ночью.

Это было время, когда вся семья собиралась у телевизора и, таким образом, проводила свой досуг.

Но космические скорости развития технологий, а также известные мировые катаклизмы внесли существенные коррективы в привычный ещё 10 лет назад «образ» семейного досуга.

Сегодня каждый член семьи имеет гаджет, и если все собираются на диване как в старые добрые времена, то с персональными девайсами. Количество устройств в семьях продолжает расти, а аналоговые форматы уходят в стриминг. Поэтому в реалиях сегодняшнего дня 100 Мбит/с уже не скорость.

В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком» начал в прошлом году, в сентябре 2020 г. клиенты компании получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. Сейчас в новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с.

Понимая реальность мира нынешнего, сотрудники «ЭР-Телекома» решили сделать «новый продукт» со следующими характеристиками:

— Лучшая скорость;

— Лучшие роутеры;

— Лучший сервис.

В одном месте будут собраны все предложения компании, которые будут «отдавать» услуги по Wi-Fi.

Сейчас Wi-Fi-анализаторы диагностируют квартиры, чтобы определить самое подходящее место для установки роутера.

А для реализации «нового продукта» в настоящее время тестируется аппарат, который передаёт по воздуху 5 Гбит/с.

«Новое устройство» будет работать голосом со всем домашним контентом, включая розетки и домофон, предлагать клиенту то, что он хочет в эту секунду. Это будет так называемый домашний ассистент.

Тестовые работы планируется закончить до весны и совсем скоро клиенты получат новый уровень жизни.

– Название этому «чуду» пока не придумано, но хочется, конечно, чего-то необычного, – подытожил Дмитрий.

#Ярославль1010

Пир на Волге продолжался. На время праздника город превратился в единую пешеходную зону. Головы многих Ярославн разных возрастов украшали брендированные кокошники. Гости с удовольствием позировали у фотозон, организованных у каждой площадки. Холмы, прилегающие к Стрелке, заполнились зрителями и напоминали греческий амфитеатр на открытом воздухе. По предварительным подсчётам, праздник посетило около 45 тыс. человек. И каждый, воспользовавшись интернетом, выложил в соцсеть фото с хештегом на память о прекрасном дне. Прошлое, настоящее и будущее объединила связь, которая сокращая расстояния, преодолевает само время.