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Авторка, докторка, юристка. Или нужны ли нам феминитивы?

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Как думаете, сколько ошибок допущено в заголовке? Word показывает не менее трех, однако в заголовке их нет. Что вы знаете о феминитивах? Нужны ли они русскому человеку или это происки Запада?

В последнее время в среде феминисток стали активно использоваться феминитивы преимущественно с суффиксом –к-. Вы могли слышать эти слова, например, в речи блогеров, медийных личностей или своих знакомых, приверженцев феминизма. Речь идет о таких феминитивах, как авторка, блогерка, докторка и прочее.

Пойдем от печки и обозначим, что же такое феминитивы? Википедия нам дает следующее определение:

«Феминативы (от лат. femina — «женщина»), или феминитивы (от англ. feminitive), — имена существительные женского рода, которые обозначают женщин, образованы от однокоренных существительных мужского рода, обозначающих мужчин, и являются парными к ним. Обычно феминативы обозначают профессии, социальную принадлежность, место жительства».

Не стоит думать, что феминитивы – это глобальный тренд 21 века. Русский язык по своей природе феминативен. Поскольку изначально профессий для женщин было крайне мало, то необходимости в адаптации слов мужского рода не возникало. Однако с развитием феминистского движения и, в целом, общества, включение в русский язык слов женского рода, обозначающих профессию, должность или социальный статус, стало вопросом времени.

Феминативные слова в русском языке образуются при помощи суффиксов -ш- (доктор — докторша), -к- (журналист – журналистка), -ниц- (учитель – учительница), а также путём замены суффикса (продавец – продавщицей).

Некоторые из феминитивов уже стали общепринятыми, а потому их употребляют все, независимо от феминистских идей. Например, студент – студентка, король – королева, учитель – учительница и другие.

При этом некоторые феминитивы сегодня имеют другой стилистический оттенок, нежели слово мужского рода. Например, доктор и докторша. Второй вариант носит пренебрежительный оттенок, а потому требует замены другим словом. Отсюда и появляются новые слова: доктор – докторка.

Примечательно, что некоторые феминитивы раньше были образованы для обозначения жены человека, занятого какой-либо профессии. Например, профессорша – это жена профессора, а генеральша – жена генерала. Таким образом, данные феминитивы мы не можем использовать для обозначения женщин, занятых определенной работой.

Как правило, на использование феминитивов настаивают приверженцы этого общественно-политического движения. Реакция на неологизмы неоднозначна, зачастую к ним относятся негативно. Причинами такого явления специалисты называют непривычность новых слов и уменьшительно-уничижительный характер суффиксов, традиционно используемых для создания феминитивов.

Феминитивы существуют в языках, у которых есть грамматическая категория рода. Например, в английском языке нет грамматической категории рода, однако для составных наименований лиц мужского пола со второй половиной man (с англ. — «мужчина») парные обозначения лиц женского пола образуются при помощи замены man на woman (с англ. — «женщина»).

В целом, русский язык многогранен и в нем есть много способов для выражения своих мыслей. И поэтому каждый сам для себя определяет, какими языковыми средствами пользоваться и какие слова использовать. Пока лишь некоторые феминитивы стали общеупотребительными, остальные же используются преимущественно в среде феминисток. Как сложится ситуация в русском языке дальше, прогнозировать сложно, однако, как считают филологи, нет необходимости в использовании подобных неологизмов.

Мнение филолога. Кандидат филологических наук Игорь Хрусталёв:

– Битва за гендерное равенство в языке едва ли имеет какой-то смысл. Феминитивы в русском языке существуют уже давно, и некоторые прочно там закрепились (например, актриса, учительница, танцовщица, спортсменка и другие). Однако многие профессии стали доступными для женщин относительно недавно, поэтому эти специальности традиционно обозначаются словами мужского рода, а параллельные наименования женского рода (врачиха, кондукторша, профессорша) имеют негативное оценочное значение. Сейчас женщины могут строить карьеру, заниматься любимым делом практически в любой сфере, но, на мой взгляд, нет смысла придумывать неологизмы женского рода для обозначения таких профессий, как инженер, доктор, врач, водитель.

Конечно, русский язык меняется, возможно, что и новые феминитивы приживутся, если люди их будут часто употреблять. Но на это нужно время, а сколько ждать и какие изменения произойдут, никто точно сказать не сможет, сложно делать прогнозы, ведь язык все же достаточно независимая система.

Пока же феминитивы – это своего рода специальная терминология, которой пользуются феминистки. Не все женщины готовы называть себя «докторкой» и «авторкой». Например, Анна Ахматова и Марина Цветаева яростно возражали против именования «поэтесса», им казалось неправильным подчеркивать половую принадлежность творца.

Юлия Ганьшина

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