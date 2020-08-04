Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

«Легендарная личность» – это выражение сегодня встречается так же часто, как и «звезда». Столь громким эпитетом награждают и актёра одного сериала, и автора одного хита, и лицо, мелькнувшее в паре рекламных роликов, и героев скандальных ток-шоу. Но если вернуться к истокам этого выражения, мы вспомним, что «легендарный человек» – это знаменитый, прославившийся героизмом или талантом, являющийся легендой, оставивший заметный след в истории, внесший значительный вклад в развитие науки и культуры. Без сомнения, таким человеком для Рязанской области является Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

4 августа Анатолию Петровичу Лиферову исполнилось 80 лет. Накануне юбилея нам удалось пообщаться с этим замечательным человеком.

– Анатолий Петрович, Вы Заслуженный работник высшей школы РФ, автор более 200 научных работ, член президиума РАО, Почётный гражданин города Рязани, семьянин. Какой из этих статусов считаете наиболее важным для себя?

– Ни один из статусов мне не упал с неба. За каждым из них стоят годы труда. Но важнейшим для меня был и остаётся статус главы семьи, ответственность за её добро имя, благополучие. С возрастом это становится всё более очевидным. Вырастил, как мне кажется, достойных детей, имею внуков и даже правнука. Это своеобразная пирамида семейного счастья.

Особое место в моей жизни занимает супруга Светлана. Во всём том, чего мне удалось достичь, значительная часть – её заслуга. А то, что я, особенно по молодости, не наделал ещё больше глупостей – это на 100% её труд. Если высшие силы будут благосклонны, то в будущем году мы сможем сыграть «бриллиантовую» свадьбу – 60 лет вместе.

– Вы навсегда вошли в историю Рязанской области как человек, более 20 лет руководивший крупнейшим вузом нашего региона. А каким из ваших многочисленных достижений Вы особенно гордитесь?

– Празднование 100-летнего юбилея университета позволю себе считать своим главным достижением, оставившим добрую память и уважение коллектива. Он главный и объективный ценитель того, что я сделал. Незабываем момент, когда ведущий объявил о предоставлении мне слова, и тысячный зал встал и встретил аплодисментами теперь уже своего бывшего руководителя. Это – выше всяких других наград!

– Вы Почётный гражданин Рязани, но родились в Московской области и немало поездили по стране. Какой же город Вы считаете по-настоящему родным для себя?

– Всегда по-доброму вспоминаю Смоленск, где я закончил вуз и где начиналось моё профессиональное становление. Бесконечно благодарен Рязани, доверившей мне главное дело моей жизни и удостоившей меня высокого звания своего Почётного гражданина. Рязань со мной навсегда! Здесь лучшее, что я мог сделать в своей жизни. Но вот сердце моё принадлежит небольшому древнему смоленскому городку Дорогобужу – месту счастливого детства и памятной юности.

– Как человек, посвятивший жизнь образованию и организации учебного процесса, скажите, есть ли будущее у традиционного обучения или переход на дистанционный формат неизбежен?

– Пандемия вторглась в привычный ход жизни, меняя её формы и содержание. Система образования оказалась в эпицентре этих изменений. Появилось множество противоречивых прогнозов и даже конспирологических теоретизирований на тему судьбы современного образования. Устоит ли оно перед ширящимся наступлением дистанционного и иных нетрадиционных форм? Думаю, устоит! Но в сильно урезанном виде, подвергнувшись значительным трансформациям.

Дистанционное образование не только возьмёт на себя и видоизменит многие рутинные функции обучения, но и резко выйдет вперёд в обеспечении доступа студентов и школьников к лучшим образцам современной теории и практики. Оно позволит как бы перешагнуть через многие, сдерживающие процесс качественного обучения проблемы материального и кадрового его обеспечения.

Вместе с тем останутся востребованными непосредственные контакты учащегося и педагога при подготовке, например, инженерных и медицинских кадров, будущих работников творческого труда.

И, наконец, нельзя всё дальше отодвигать в сторону воспитательную функцию обучения. Воспитать личность только через экран – невозможно!

– В годы вашего руководства вузом в Рязани появились замечательный театр «Переход» и целый музейный комплекс. Находите ли вы сегодня время на посещение театров и музеев?

– Театр «Переход», наверное, один из самых удачных моих проектов. Всё сложилось тогда позитивно – наличие помещения, материальные возможности для приобретения и установки необходимого оборудования, и, самое главное, – появление такого человека как Геннадий Дмитриевич Кириллов, ставшего руководителем театра. Талантливый режиссёр и организатор, он как магнитов притягивал к себе студентов – любителей театрального искусства.

Сам я, к сожалению, завзятым театралом не стал, не сложилось. Но я горжусь тем, что был причастен к появлению в Рязани этого нового очага культуры – одного из немногих полноценных вузовских театров. Думаю, что после лицензирования в нашем университете ряда специальностей, существовавших в бывшем институте культуры, театр станет ещё более нужным и востребованным.

– Как сегодня проходит день Анатолия Петровича Лиферова? Чем любите заниматься на досуге?

– Ничего интересного в сегодняшней «пенсионной» жизни не вижу. Работать над чем-то серьёзным уже не хватает сил. Мемуары писать не собираюсь – не тот масштаб личности, чтобы заинтересовать широкую аудиторию. Много читаю, «брожу» по интернету. Летом помогаю супруге в саду, общаюсь с родными. Всё, как обычно.

– Что бы Вы хотели изменить в своей судьбе, если бы была такая возможность?

– Я доволен своей судьбой. Она была ко мне благосклонна. И в этой ситуации что-то менять в ней нет нужды.

– Что вы пожелаете себе и родному вузу?

– Когда твой мозг освобождён от повседневной рабочей суеты, безотлагательной необходимости принятия каких-то решений, реализации намеченных планов, в памяти остаётся много места для воспоминаний и осмысления пройденного. Я люблю свой университет, ставший частью моей жизни, и желаю ему благоденствия и процветания! У коллектива для этого необходимый потенциал есть! Надо только разумно его использовать!

От редакции: Большая часть сотрудников РИА «7 новостей» получала высшее образование именно в вузе под руководством Анатолия Петровича Лиферова. Поэтому мы по праву считаем его своим ректором!

От всей души поздравляем Анатолия Петровича с юбилеем, желаем здоровья и долголетия и надеемся на новые интересные встречи и поводы для общения!