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Четверг, 8 апреля, 2021
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92-летняя прончанка умерла от полученных на кухне ожогов

7info
Изображение Ronald Plett с сайта Pixabay

92-летняя жительница Пронска умерла в больнице от ожогов, полученных на собственной кухне. Подробности инцидента сообщил сайт ИД «Пресса».

ЧП случилось 6 апреля, в доме женщины, жившей вместе со взрослым сыном-инвалидом. Утром пенсионерка позвонила помощнице и попросила привезти лекарство от ожогов, сообщив, что обварилась кипятком.

Помощница сразу же отправилась к ней. Приехав, увидела у подопечной серьёзные ожоги. Выяснилось, что пожилая прончанка решила с утра поставить чайник, потеряла сознание со спичкой в руке, после чего на ней загорелась одежда.

Женщина очнулась от боли, смогла самостоятельно сбить пламя, снять обгоревшую одежду, лечь на кровать и позвонить помощнице. Во время общения с ней отказывалась ехать в больницу, просила лечить дома.

Когда приехала скорая помощь, фельдшер настояла на срочной госпитализации. Затем её отправили в Рязань. К сожалению, во второй половине дня пострадавшая скончалась в ОКБ.

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