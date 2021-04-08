92-летняя прончанка умерла от полученных на кухне ожогов

92-летняя жительница Пронска умерла в больнице от ожогов, полученных на собственной кухне. Подробности инцидента сообщил сайт ИД «Пресса».

ЧП случилось 6 апреля, в доме женщины, жившей вместе со взрослым сыном-инвалидом. Утром пенсионерка позвонила помощнице и попросила привезти лекарство от ожогов, сообщив, что обварилась кипятком.

Помощница сразу же отправилась к ней. Приехав, увидела у подопечной серьёзные ожоги. Выяснилось, что пожилая прончанка решила с утра поставить чайник, потеряла сознание со спичкой в руке, после чего на ней загорелась одежда.

Женщина очнулась от боли, смогла самостоятельно сбить пламя, снять обгоревшую одежду, лечь на кровать и позвонить помощнице. Во время общения с ней отказывалась ехать в больницу, просила лечить дома.

Когда приехала скорая помощь, фельдшер настояла на срочной госпитализации. Затем её отправили в Рязань. К сожалению, во второй половине дня пострадавшая скончалась в ОКБ.